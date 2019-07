Londýnská letiště se potýkají se zpožděními. Byla zrušená i linka do Prahy

Londýn Britská letiště Heathrow a Gatwick, která obsluhují Londýn, se v pátek potýkají se zpožděními leteckých spojů. Důvodem jsou technické problémy ve středisku letové kontroly pro jižní Anglii, napsala agentura Reuters.

„Máme technické potíže se systémem ve středisku letového kontroly v Swanwicku, což si vynutilo letová omezení. Děláme vše, abychom to vyřešili co nejdříve,“ uvedla britská letová kontrola.



Ač se podle Reuters komplikace zmenšují, problémy postihly řadu letů. Web pražského Letiště Václava Havla informoval, že zrušeny byly odpolední linka z Heathrow do české metropole s plánovaným přistáním v 16:25 a následný zpáteční let do Londýna s odletem v 17:15. Zda byly spoje odřeknuty kvůli výše zmíněným problémům, ČTK zjišťuje.