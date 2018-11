Lov na koloběžky. Aktivní sběrači jich za den nabíjí přes dvacet a vydělají si dva tisíce korun

PRAHA V Praze jich je zhruba stovka. Jejich pracovní doba většinou začíná až večer, vstávají brzo ráno, aby stihli všechny nabité koloběžky odvést na předem určená místa. Řeč je o takzvaných „juicerech“ – lidech, kteří se starají o to, aby mohli zahraniční turisté či Pražané jezdit po hlavním městě na koloběžkách Lime.

Pokládali jste si někdy otázku, kdo nabíjí všechny ty elektrokoloběžky po Praze? Zda má firma Lime tolik zaměstnanců, kteří by dokázali nabíjet každý den 400 koloběžek? O sběr a nabíjení se starají takzvaní juiceři, tedy lidé, kteří si touto činností přivydělávají. Jedním z nich je i Dušan Bitala, který koloběžky nabíjí už od září téměř každý den.

„Je to pro mě terapie. Jsem muž mnoha profesí a často pracuji v noci. Nemůžu se potom donutit k tomu, abych vstal brzo. V tom mi koloběžky pomáhají. Zároveň musím chodit na zdravotní procházky, takže jsem spojil příjemné s užitečným,“ říká Bitala.

Koloběžky většinou nakládá do svého kombíku. Ty pak nabíjí doma, s nabíječkami, které dostal na začátku od firmy Lime. Denně sebere čtyři až deset kusů, podle situace. „Někdy za nimi běhám, místo toho, abych jezdil autem. Za tu dobu, co je sbírám, jsem zhubnul a nabral i trochu svaly. Je to pro mě zajímavá sportovně-výdělečná činnost,“ dodává. Ne každý ale sběr a nabíjení koloběžek bere jako zábavu. Pro některé juicery se ze sběru stal spíše lov.

Elektrické koloběžky Lime zaplavily Prahu. Většina uživatelů s nimi však jezdí po chodnících.

Slušný přivýdělek

Pokud aktivnější sběrač denně nabije například deset koloběžek, tak si může vydělat až tisíc korun. Za měsíc to už dělá 30 tisíc korun, pokud bude nabíjet pouze během pracovních dnů, tak si vydělá přes 20 tisíc korun měsíčně. Podle Bitaly se ale průměrný juicer dostane zhruba na 10 tisíc korun za měsíc. Povinností je živnostenský list.

Za jednu koloběžku juiceři dostávají od společnosti Lime v průměru sto korun. Cena se liší vždy podle dostupnosti koloběžky a podle toho, jak dlouho už stojí ve městě vybitá. Čím déle si koloběžky nikdo nevšímá, tím více za ní sběrač dostane. Zvyšující cena má juicery motivovat k tomu, aby si stroj vzali domů a postarali se o něj.

Plná dodávka nenaskenovaných koloběžek

Aktivní sběrači, kteří za den nabijí více než deset koloběžek, se někdy neštítí ani nekalých praktik. Koloběžky začnou dodávkou svážet na jedno místo ještě před oficiálním začátkem sběru, který začíná vždy v devět hodin večer. Juiceři tím porušují dohodu se společností Lime. „Problém pro tyto podvodníky je v tom, že je to vidět. Vidí to ostatní sběrači i firma. Najednou se totiž nějaký chumel koloběžek začne podezřele pohybovat na mapě v aplikaci,“ popisuje Dušan Bitala. Koloběžky navíc vydávají hlasitý zvuk, pokud je neodemknete přes aplikaci a snažíte se s nimi manipulovat. Sběrači, kteří chtějí mít oproti ostatním náskok, tak jedou přes Prahu se „řvoucími“ koloběžkami v kufru.

Houf putujících koloběžek ještě před oficiálním začátkem sběru.

„Je to dost nepříjemné, pokud se člověk chystá ke sběru, a najednou vidí, že všechny koloběžky v jeho okolí zmizely. Budeme se snažit, aby firma tyto lidi nějak penalizovala. Například tím, že mu ráno nezaplatí za nabití,“ prozrazuje Bitala názor většiny sběračů.



Juiceři svoje zážitky ze sběru sdílí s ostatními v soukromé facebookové skupině, kde si mimo jiné stěžují právě na nepoctivost některých jedinců. Přidávají zde fotky plných aut nenaskenovaných koloběžek a upozorňují na to, kde se zrovna sbírají ještě před večerní devátou hodinou a domlouvají se, co proti „podvodníkům“ podniknou. České pobočce Lime pak nahlašují sběrače, kteří porušují pravidla. Přes den mohou juiceři koloběžky sebrat pouze v případě, kdy je baterie nabitá na méně než 20 %.

Kdo dřív přijde, ten dřív nabíjí

I mezi poctivými sběrači často dochází k situacím, kdy má navrch ten, který je rychlejší. „Skoro každý večer se vám stane, že přijdete ke koloběžce a někdo ji pět metru před vámi už odemyká. Někdy naopak předběhnete někoho vy,“ říká Dušan Bitala. O koloběžku se zatím Bitala s nikým nepřetahoval, vždy řeší tyto situace domluvou. „Podle mě by mohlo existovat nějaké odstupné. V momentě, kdy se potkají dva lidi ve stejný moment, tak by ten, který si koloběžku bere domů, mohl poslat tomu druhému malou finanční částku z odměny jako bolestné,“ dodává.

Podezřele pohybující se skupina koloběžek.

Každý juicer má omezený maximální počet koloběžek, které může za den nabít. Začátečníci mají podle Bitaly limit 12 kusů za den. Společnost Lime každého sběrače procentuálně hodnotí a pokud je daný juicer spolehlivý, tak s postupem času může nabíjet stále více koloběžek. Ti nejaktivnější mohou nabíjet denně i více než 20 kusů. Musí si už ale zakoupit vlastní nabíječky.



Pod drobnohledem firmy

„Když jsem jednou správně nesrovnal koloběžky, tak mi přišel e-mail s upozorněním. Jedna měla otočená řídítka na špatnou stranu. Myslím si, že je každý sběrač pod velkým drobnohledem firmy, i když si to možná neuvědomuje,“ popisuje Bitala.

Podle Dušana Bitaly sběr koloběžek není práce pro každého. Ukládat denně několik koloběžek do auta a potom je z auta opět vytahovat, je podle něj fyzicky náročné. Zároveň to v některých případech může narušit i spánek. „Někdy v noci ke koloběžkám vstávám jako k dětem, abych je přepojil z nabíječek. Když máte nabít deset koloběžek se čtyřmi nabíječkami, tak je to opravdu oříšek,“ dodává.

Na internetu se již od příchodu služby Lime do Prahy objevily fotky se zničenými koloběžkami. Někdy se mohlo veřejnosti zdát, že je Praha plná rozlámaných strojů. Podle firmy Lime se ale jedná o jednotky kusů. To potvrzuje i juicer Dušan Bitala. Někteří sběrači ale koloběžky svépomocné opravují. „Přitáhnou šrouby, zalepí blatník apod. Tím ale porušují pravidla, protože ve smlouvě je uvedeno, že se o opravy nesmí starat. Ty mají na svědomí certifikovaní opraváři,“ uvádí Bitala.



Momentálně mají juiceři menší šance na přivýdělek. Společnost Lime kvůli možnému vzplanutí koloběžek pozastavila sběr některých modelů a omezila jejich počet v Praze. Podle informací samotných sběračů by měly být stažené koloběžky nahrazeny novými. Jak dlouho ještě letos budeme v Praze koloběžky potkávat, není jasné. Podle firmy Lime zatím počasí přeje a nemají přesně stanovený datum, kdy koloběžky zazimují.