Lufthansa dostala šanci. Státní pomoc nestopne ani obávaný akcionář s právem veta

FRANKFURT/PRAHA Německé vládě, managementu Lufthansy i jejím 138 tisícům zaměstnanců se ulevilo. Plánu záchrany, který bude daňové poplatníky stát až devět miliard eur (asi 241 miliard korun), už nic nestojí v cestě. Palec nahoru dal na čtvrteční mimořádné valné hromadě největší německé letecké společnosti i obávaný akcionář s faktickým právem veta Heinz Hermann Thiele.

„Je to velmi, velmi dobrá zpráva. Dobrá pro společnost, pro zaměstnance Lufthansy a pro Německo,“ komentoval výsledky jednání celkem 30 tisíc akcionářů spolkový ministr financí Olaf Scholz. Jednání se konalo online a vládní záchranný balík podpořilo 98 procent přítomných hlasů.



Aerolinky dostanou finanční infuzi ve výši 5,7 miliardy eur, dalším krokem bude navýšení základního jmění o 300 milionů eur. Tím se stát stane majitelem 20procentního podílu firmy s právem obsadit dvě místa v dozorčí radě. V přípravě jsou půjčky od státní banky KfW a soukromých bank až do tří miliard eur. Vláda si do balíku prosadila i pojistku pro případ převzetí společnosti v budoucnu. Ta jí umožňuje proměnit část vložených peněz v další pětiprocentní akciový podíl.

„Rozhodnutí našich akcionářů zajišťuje Lufthanse perspektivu úspěšné budoucnosti. Jménem 138 tisíc spolupracovnic a spolupracovníků děkuji spolkové vládě a vládám našich dalších domovských zemí za jejich připravenost nás stabilizovat. Jsme si vědomi své odpovědnosti splatit daňovým poplatníkům oněch až devět miliard co nejrychleji,“ řekl po jednání předseda představenstva Carsten Spohr.

Nevypočitatelný miliardář

Spohr poděkoval také akcionářům firmy. Důvod měl pádný: až do poslední chvíle nebylo jisté, zda bude vstup vlády, patrně jediná záchrana, přijat. Klíč k záchraně držel jeden jediný akcionář – Heinz Hermann Thiele. Úspěšný miliardář, majitel světového výrobce automobilových brzd Knorr-Bremse, se v březnu pustil do skupování akcií Lufthansy a brzy se stal s desetiprocentním podílem největším z drobných akcionářů. A tím, kdo má právo veta. Pár dní před klíčovou valnou hromadu už měl v ruce 15,52 procenta akcií a dával najevo, že z vládního plánu a zejména představy, že v dozorčí radě podniku budou sedět dva zástupci státu, není nadšen. To bylo také důvodem, proč jej prakticky pár hodin před začátkem valné hromady pozvali na schůzku spolkový ministr financí Olaf Scholz a ministr hospodářství Peter Altmaier.

„Thiele je známý tím, že se i ve svých 79 letech velmi aktivně vměšuje (do chodu spoluvlastněných firem – pozn. red.). Změny v představenstvu Knorr-Bremse a ve společnosti Vossloh (výrobce železniční techniky, Thiele drží 50procent hlasovacích práv – pozn. red.) jsou skoro tak časté jako zpoždění na letištích,“ napsal německý Manager-Magazin.

Začátkem příštího týdne zveřejní Lufthansa, jejíž akcionáři ve čtvrtek zabránili bankrotu, svůj nový letový plán. Předpokládá, že v něm do září bude zpátky 90 procent původně plánovaných krátkých tras a 70 procent letů do vzdálených destinací.

Leteckou společnost teď ovšem čekají náročné časy. V rámci restrukturalizačního plánu se Lufthansa chystá propustit 22 tisíc zaměstnanců. A budou další opatření. V předvečer mimořádného jednání akcionářů se vedení firmy například sešlo s odborovou organizací stewardů UFO. Odboráři vyjádřili ochotu vzdát se navyšování platů, části platů v návaznosti na snížení počtu letových hodin a také snížení příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění. Celkově jde o úspory přes půl miliardy eur (asi 14 miliard korun). K tomu se obě strany, jak uvedla v tiskovém prohlášení Lufthansa, dohodly na dalším, dobrovolném balíku opatření, v němž bude neplacená dovolená, zkrácená pracovní doba a předčasný odchod do důchodu.

Valná hromada probíhala na pozadí demonstrací stovek zaměstnanců na letišti ve Frankfurtu za záchranu společnosti, prosazení vládního plánu a zachování pracovních míst.

Pro Lufthansu, kterou dostala do kolen pandemie koronaviru, bude nejdůležitější rychlý návrat zákazníků. Podle průzkumu pro německou televizní stanici ARD, který citovala ČTK, letos polovina Němců vůbec nepojede na letní dovolenou a raději zůstane doma. Do zahraničí se jich chystá méně než pětina. Důvodem jsou obavy z nákazy koronavirem.