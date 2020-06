Lufthansa je zachráněna. Díky záchrannému balíku za 240 miliard korun se vyhne bankrotu

Berlín Mimořádná valná hromada německých aerolinek Lufthansa ve čtvrtek schválila vládní záchranný balík v celkové výši devíti miliard eur (241 miliard Kč). Největší letecká společnost v Evropě se tak vyhnula riziku bankrotu, který by jí jinak v důsledku koronavirové krize hrozil. Ještě do středy přitom nebylo jisté, jestli státní pomoc nezablokuje jeden z velkých akcionářů firmy.

„Stabilizační balík je klíčový pro naši budoucnost,“ vzkázal ve čtvrtek šéf Lufthansy Carsten Spohr akcionářům, kteří ho kvůli pandemii sledovali jen na dálku. „Prosíme vás o souhlas s opatřeními, a tím vás neprosíme o nic menšího než o souhlas se záchranou německé Lufthansy,“ poznamenal také třiapadesátiletý manažer, podle něhož jde o historický okamžik pro tradiční leteckou společnost.

Pro plán se nakonec vpodvečer vyslovilo 98 procent hlasujících akcionářů, jak firma uvedla na twitteru. Nutná byla většina dvoutřetinová.

Aerolinky se do vážných problémů po třech rekordních letech dostaly kvůli pandemii nemoci covid-19. Aby přežily, jsou nuceny přijmout mimořádná opatření. Firma uvažuje o tom, že propustí na 22 000 zaměstnanců, což odpovídá 16 procentům z celkového počtu 138 000. Aby se vyhnula insolvenci, požádala také o pomoc německou vládu.

Plán spolkové vlády počítá s tím, že stát v letecké společnosti za zhruba 300 milionů eur (osm miliard Kč) získá 20procentní podíl a dvě místa v dozorčí radě. Německý fond pro hospodářskou stabilizaci WSF navíc do Lufthansy investuje 5,7 miliardy eur (153 miliard Kč) prostřednictvím tiché účasti, což znamená, že získá kapitál bez hlasovacích práv. Firmě také stát spolu se soukromými bankami poskytne syndikovaný úvěr až tři miliardy eur (80 miliard Kč).

„Jsme rádi, že nám stát dává perspektivu budoucnosti,“ poznamenal ve čtvrtek také Spohr, který počítá s tím, že Lufthansa státu šest miliard eur i s úroky co nejrychleji splatí. Rychle musí aerolinky peníze vracet i klientům, kterým byly stornovány lety. Zhruba miliardu eur (27 miliard Kč) už společnost vyplatila, další přibližně miliardu jí vyplatit zbývá. Spohr věří, že se to povede do zhruba šesti týdnů.

Na německé politické scéně panovala na záchranném balíku poměrně široká shoda. „Na stole leží dobrý návrh, akcionáři Lufthansy by ho měli přijmout,“ řekl ve čtvrtek ještě před hlasováním ministr financí Olaf Scholz. Vyjádřil také přesvědčení, že balík chrání i oprávněné zájmy daňových poplatníků.

S opatřeními ve čtvrtek vyjádřila souhlas i Evropská komise. Ta v rozhodnutí, které se chystá napadnout konkurenční letecká společnost Ryanair, stanovila mimo jiné podmínku, že se Lufthansa vzdá práv na 24 odletů a přistání na letištích ve Frankfurtu nad Mohanem i v Mnichově, která jsou jejími hlavními základnami. Konkurenčním aerolinkám to umožní si na těchto vzdušných přístavech vybudovat širší základnu.

Že akcionáři letecké společnosti vládní plán přijmou, nebylo až do středy jisté, protože ohledně něj klíčový akcionář - Heinz Hermann Thiele - vyjadřoval nelibost. Ve středu ale miliardář oznámil, že bude hlasovat pro návrh. Thiele drží v Lufthanse 15,5 procenta akcií.

Akcie Lufthansy i v důsledku toho ve čtvrtek výrazně zpevnily, když uzavřely na 9,6 eura za kus, což představuje nárůst o sedm procent.