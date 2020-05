Malé zakázky u silnic už nebudou jen pro 'známé'. ŘSD všechny zveřejní, má to ušetřit peníze

PRAHA Správce českých hlavních tahů se chystá na výraznou změnu. Od června už nebude možné, aby manažeři Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozdávali malé zakázky – jako je třeba sekání trávy či drobnější stavby - jen úzkému okruhu firem. Vše budou muset zveřejnit.

Nejde o žádné malé peníze. Silničáři po celém Česku rozdají ve zrychleném řízení (takzvaně z ruky) na dva tisíce zakázek, v součtu jde o téměř 4 miliardy korun ročně. Manažeři ŘSD poptají okruh firem, s nimiž mají dobré zkušenosti, a té, která dá nejlepší nabídku, práci přidělí.

„Zadavatel nedělá nic nezákonného. Ale když se na ty zakázky podíváte, točí se tam hodně stejné firmy. Pro mě je nepřijatelné, že se 4 miliardy ročně rozdávají tímto způsobem,“ řekl pro Lidovky.cz ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

I proto nastanou na ŘSD změny. Menší zakázky budou krajská ředitelství vždy zveřejňovat elektronicky v rámci dostupného informačního systému, aby se o zakázce mohly dozvědět všechny firmy. Vyhodnocování nabídek bude stejné jako dosud – silničáři si vyberou tu, která jim připadá nejlepší. Jméno vítěze by pak mělo být také veřejné.

Podle ministra může nový systém vypisování malých zakázek, který má začít fungovat od června, přinést úspory, protože může přibýt přihlášených firem a bude tedy větší konkurence.

O jaké zakázky přesně jde: u služeb je limit pro tento typ zadávání dva miliony korun, u staveb šest milionů. U dražších projektů už musí následovat klasické výběrové řízení. V těchto případech se jedná třeba o opravy menšího rozsahu nebo péči o zeleň v blízkosti tahů, které ŘSD spravuje, což jsou dálnice a silnice první třídy.

„Je pravda, že to lidem z ŘSD přidělá práci, protože budou muset vyhodnocovat více nabídek. Na druhou stranu to bude transparentní, čisté a bude to pro ně i ochrana ŘSD, zamezí se spekulacím,“ dodal Havlíček. Jeho opatření mimo jiné vychází z loňské kontroly, které v organizaci provedli ministerští úředníci.