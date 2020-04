Metro mezi Můstkem a Muzeem na trase A je pokryto signálem. Do prázdnin má přibýt dalších 10 stanic

Praha Cestující v pražském metru mohou od čtvrtka využít pokrytí vysokorychlostní mobilní sítí ve stanicích Muzeum a Můstek na trase A a v tunelu mezi nimi. Informoval o tom pražský dopravní podnik (DPP). Začátkem dubna konsorcium mobilních operátorů, které pokrytí zajišťuje, spustilo signál mezi stanicemi Křižíkova a Invalidovna na lince B. LTE signál nyní pokývá 20 stanic a tunelů mezi nimi, do prázdnin by mělo přibýt dalších deset.

Na pokrytí se podílí všichni tři čeští operátoři a firma CETIN. Podle dřívějších informací se původní plán pokrytí o několik měsíců opozdil, na což měla vliv i epidemie nového typu koronaviru. Do léta chce nicméně konsorcium dokončit pokrytí úseků metra v centru metropole. LTE síť by se měla rozšířit na úseky Staroměstská - Dejvická, Florenc - Českomoravská a Smíchovské nádraží - Anděl.



Kromě nyní spuštěného úseku a části metra B mezi Invalidovnou a Křižíkovou je nyní na trase A signál mezi čtyřmi stanicemi v úseku Bořislavka - Nemocnice Motol a na trase C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Roztyly. Operátoři metro pokrývají na vlastní náklady, pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi podle nich vyjde v průměru na deset milionů korun. Práce se provádí pouze ve zhruba tříhodinové noční pauze, kdy metro nejezdí. Kompletně má být metro podle dřívějších informací konsorcia pokryto v roce 2022.

Dozorčí rada DPP předloni schválila smlouvu s konsorciem operátorů, a to na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun. Plánovaná nová linka D by se měla pokrývat signálem už při výstavbě. V pražském metru je nyní 61 stanic.