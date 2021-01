Resort dopravy chystá kampaň, má upozornit na chyby při nákupu elektronických známek

PRAHA Stát spustil informační kampaň propagující nové fungování dálničních poplatků po zahájení prodeje elektronických dálničních známek. Kampaň by zároveň měla eliminovat některé časté omyly motoristů při nákupu. Chybu dosud udělala asi tři procenta z nich, nejčastěji jde o zadání špatné SPZ. Na středeční tiskové konferenci to řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Načasování kampaně cílí na konec platnosti ročních známek z loňska v závěru ledna. Od prosince loňského roku se prodalo zhruba 690 000 elektronických známek, meziročně zatím méně.



Na konci ledna vyprší platnost loňských dálničních kuponů s roční platností. Definitivně tak skončí staré papírové viněty, které od letoška plně nahradily elektronické známky. Ceny známek se však letos nezměnily, roční známka stojí 1500 korun, měsíční 440 korun a desetidenní 310 korun. Zůstává také zvýhodnění pro ekologická auta.

Nový systém byl spuštěn na začátku loňského prosince, podle dosavadních zkušeností z fungování systému však mnozí motoristé neví, jak systém funguje. „Aby lidé měli dostatek správných informací, rozhodli jsme se spustit informační kampaň. Chceme vysvětlit, v čem se elektronická známka liší od původního způsobu zpoplatnění, poukázat na výhody nového systému a zároveň i upozornit na možná úskalí při nákupu známek,“ popsal Havlíček.

Podle údajů společnosti Cendis, která má elektronickou známku na starosti, udělala chybu při nákupu asi tři procenta zákazníků. Mezi nejčastější chyby patří zadání špatných údajů, například nesprávný e-mail, SPZ nebo variabilní symbol při platbě. Některé z těch omylů jsou přitom nevratné. „Pokud si lidé koupí elektronickou známku s okamžitou platností a špatně zadají SPZ, už to nelze opravit. Musíme chránit systém před možným zneužíváním. Modelovým příkladem je to, že by si někdo ráno koupil elektronickou známku, přes den ji využíval a večer stornoval platbu,“ upozornil mluvčí Cendisu Martin Opatrný. Chyby u známek koupených na internetu s předstihem je oprava možná před datem platnosti, u vinět koupených na poště nebo benzínkách pak do 15 minut po koupi.

V současnosti zájem o známky postupně roste, nyní se v průměru prodává asi 50 000 známek za den, v prosinci to bylo okolo 10 000 vinět. Na konci ledna ovšem kvůli závěru platnosti starých ročních kuponů lze očekávat ještě větší nápor zákazníků. Podle šéfa Cendisu Jana Paroubka by se při nejvytíženějším scénáři v posledním lednovém týdnu mohlo prodat až 600 000 známek, v exponovaných dnech pak až 250 000 elektronických kuponů za den. Podle Paroubka by systém měl být na podobný nápor připraven. „Máme to otestované, měli bychom to zvládnout,“podotkl. Zároveň apeluje na motoristy, aby známky pokud možno kupovali s předstihem pro řešení případných chyb při nákupu.

Prodeje jsou zatím proti loňsku nižší. Důvodem může podle Cendisu být koronavirová krize a s tím spojené omezené cestování a také flexibilita nových známek. Motoristé si totiž mohou nově zvolit začátek její platnosti bez ohledu na kalendářní rok. Oproti minulosti tak nemá smysl, aby roční známku kupovali v lednu, pokud začnou jezdit na dálnici až v březnu.

Většinu známek řidiči zatím koupili přes internet na webu edalnice.cz, a to více než 80 procent všech vinět. Pobočky České pošty prodaly 72 309 kusů, čerpací stanice EuroOil dalších 54 699 elektronických známek a samoobslužné kiosky, které fungují od ledna, 2466 dálničních známek.

Elektronické známky jsou vázány na registrační značky vozidel, řidiči už tak nemusí lepit známky na přední skla jako v minulosti. Novinkou je také možnost libovolně nastavit datum začátku jejich platnosti, a to až s předstihem 90 dnů. Roční známky budou nově fungovat po dobu 365 dní bez ohledu na kalendářní rok, dosud platily vždy 14 měsíců od prosince předcházejícího roku do konce ledna roku příštího.

Zahájení prodeje v první prosincový den provázely problémy, kdy systém krátce po svém spuštění přestal kvůli technické chybě fungovat. Zprovozněn byl ještě týž den odpoledne, výpadek systému však vyvolal vlnu kritiky politiků i odborníků. Od té doby systém funguje bez výraznějších problémů.