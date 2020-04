Na 2 měsíce se přerušují lety do Kataru, pražskému letišti zůstanou poslední dvě pravidelné linky

Praha Letecká společnost Qatar Airways přeruší od 18. dubna spojení z Prahy do katarského Dauhá. Obnovení letů plánuje až 1. června, uvedl server zdopravy.cz. Od příštího týdne tak bude mít pražské letiště pouze dvě pravidelné linky, a to do Bulharska a Běloruska.

Dopravci trpí pod tíhou koronaviru. České dráhy odhadují škody v miliardách korun, podobně to vidí i konkurence Qatar Airways po začátku pandemie koronaviru zredukovaly počty letů na čtyři týdně. V posledních dvou týdnech pak zůstávaly jediným dopravcem, se kterým bylo možné létat z Česka do Asie či Austrálie. Podle letového řádu firma počítá s tím, že od 1. června začne létat jednou denně s Airbusem A330.

Pražské letiště výrazně omezilo svůj provoz kvůli současné koronavirové krizi už v březnu, přerušena byla drtivá většina pravidelných linek. Vedle linky do Kataru nyní fungují už pouze tři spoje týdně do Sofie od Bulgaria Air a dalších pět až šest letů týdně do Minsku od Belavie. AKTUÁLNĚ KE #KORONAVIRUS ➡️ Tam, kde standardně probíhá odbavení letadel s cestujícími, se v těchto dnech především vykládá z letadel důležitý zdravotnický materiál. Letiště Praha vždy poskytuje plnou součinnost, aby vše proběhlo rychle a hladce. #spolutozvladneme #CoV19 pic.twitter.com/lBm0ypkIfS — Prague Airport (@PragueAirport) April 8, 2020 Letiště kvůli omezenému provozu v minulých týdnech zavřelo některé brány a nástupní prsty. Stále však zůstává v provozu. Letiště je při současné krizi důležitou spojkou pro převoz zdravotnického materiálu, který stát dováží z Číny. Klíčovou roli má letiště také v případě tzv. repatriačních letů, kterými se do země vrací Češi ze zahraničí.