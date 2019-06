Na části linky B nejezdilo metro. Na Hůrce spadl muž do kolejí

PRAHA Mezi stanicemi Zličín a Nové Butovice na lince B pražského metra byl ve čtvrtek odpoledne zhruba hodinu a půl zastaven provoz v obou směrech. Ve stanici Hůrka spadl po 14:00 do kolejiště pětačtyřicetiletý muž, kde ho srazila projíždějící souprava. Těžce zraněný a v umělém spánku skončil v nemocnici. Místo metra mohli cestující využít náhradní autobusy XB.

V úseku mezi Novými Butovicemi a Černým Mostem metro jezdilo bez omezení.



ZZS HMP (Twitter) @zzshmp Ve stanice metra Hůrka došlo ke střetu 45l muže se soupravou metra. Na místě zasahovaly posádky RZP a RV. Museli jsme jej uvést do umělého spánku, zajistit dýchací cesty, imobilizovat a budeme převážet s mnohačetnými poraněními do FN Motol. @DPPOficialni @PolicieCZ @HasiciPraha

Záchranáři na Twitteru uvedli, že sraženého muže museli uvést do umělého spánku, zajistit mu dýchací cesty a imobilizovat. S mnohačetnými poraněními ho převezli do motolské nemocnice. Zda se muž rozhodl skočit pod metro dobrovolně, nebo tam spadl nešťastnou náhodou, vyšetřují policisté. „Šetříme to v tuto chvíli jako pád, nemůžeme vyloučit zdravotní indispozici nebo nešťastnou náhodu,“ uvedla mluvčí policie Andrea Zoulová.