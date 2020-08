Na klíčovou část Pražského okruhu přišlo 25 odvolání. Vyřízení může trvat rok

PRAHA Projekt patrně nejsledovanější nové dálniční stavby v zemi dostal další ránu. Část Pražského okruhu spojující sjezdy z dálnic D1 a D11 sice má od července územní rozhodnutí, ale k pondělnímu poledni na něj přišlo 25 odvolání, hlavně od přilehlých městských částí. Stavět se začne nejdříve za dva roky.

Ta 12 kilometrů dlouhá silnice je klíčová. Umožní desítkám tisíc řidičů denně pohodlně objet Prahu, aniž by do ní museli sjet a absolvovat třeba zácpy na Jižní spojce nebo Barrandovském mostě. Důležitá je třeba pro ty, kteří jedou od Hradce Králové směr Plzeň a Německo. Jihovýchodní část okruhu uleví od dopravy i řadě Pražanů.

Na konci července tato stavba nacházející se mezi Běchovicemi (sjezd z D11) a Modleticemi (sjezd z D1) dostala velmi důležité územní rozhodnutí, tedy razítko umožňující zasadit dálnici do krajiny. Do pondělní půlnoci pak běží možnost odeslat odvolání – do schránky městské části Praha 22, jejíž úředníci ono klíčové razítko vydali.

„K tomuto okamžiku evidujeme 25 odvolání,“ řekla před pondělním polednem serveru Lidovky.cz Pavla Vinklářová z odboru výstavby Prahy 22. Odvolání jako taková pak podstoupí o úřední stupínek výš - na odbor stavebního řádu pražského magistrátu. A ten o argumentech rozhodne.

Dokončení stavby? Snad za 6 let

„Vyřízení může trval šest až 12 měsíců. Když budu realista a nedojde ke komplikacím, pravomocné územní rozhodnutí budeme mít příští rok v létě,“ odhadl pro LN Radek Mátl, šéf Ředitelství silnic a dálnic, které výstavbu vnějšího okruhu Prahy zajišťuje.

Pak bude následovat výkup pozemků a žádost o stavební povolení. Podle Mátla se začne jihovýchodní část okruhu mezi D1 a D11 stavět nejdříve v polovině roku 2022. Dokončení je pak podle něj reálné do čtyř let.

Pražský okruh a Lahovický most v místech soutoku Vltavy s Berounkou.

Odvolání podávala zájmová sdružení nebo městské části, které mají s okruhem něco společného. Třeba Horní Počernice nebo Dolní Chabry. Radnici prvně jmenované městské části vadí blízkost frekventované stavby v okolí jejich domů. Dolním Chabrům, které jsou výrazně severněji, se nelíbí to, že se stavba napojí na oblast Černého Mostu a logicky pak měla pokračovat směrem k jejím domům.



Městské části ze severu Prahy proti pokračování okruhu ve svém okolí dlouhodobě protestují a prosazují variantu, že by se okruh posunulo dále do středních Čech. To by však přípravu nedokončených částí silničního prstence vrátilo v podstatě na začátek a výstavbu posunulo o desítky let.

Postavení jihovýchodní části okruhu, o níž je řeč aktuálně, by mohla toto blokování ztížit, protože pak by se z ní logicky napojovala trasa dále na sever. I o její posunutí dále od Prahy některé radnice usilují.



„Takové řešení by nikomu nepomohlo. Troufám si tvrdit, že v takovém případě tu okruh do 20 let nebude. Přitom jsme splnili všechny hlukové limity a stavbu zahloubili více, než jsou požadované normy,“ řekl Mátl.