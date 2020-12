Naděje na fungování dopravy s Británií jako dosud už není žádná, míní sdružení dopravců Česmad Bohemia

Praha Naděje na to, že by doprava mezi Británií a Evropskou unií po Novém roce fungovala jako doposud, už není žádná. V neděli to v reakci na zprávu, že se EU s ostrovním státem nedohodla, řekl mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Vyjednávání o podobě dohody budou pokračovat i přes noc, ačkoli stále přibývají signály, že nejspíš skončí krachem.

Johnson vyzval Brity, aby se připravili na brexit bez dohody. Lhůta vypršela, obě strany ale chtějí ještě jednat Obě strany se tento týden dohodly, že jasno o osudu rozhovorů chtějí mít nejpozději v neděli. Felix očekává v lednu desítky kilometrů dlouhé fronty kamionů. „Musíme se připravit na fronty o délce desítek kilometrů, jako to bylo před rokem 2004 na našich hranicích,“ sdělil mluvčí. Komplikace pak podle něj již začaly, v tomto týdnu se na francouzské straně hranic vytvořila 17kilometrová fronta kamionů. Britské firmy se totiž snaží vytvořit si do konce roku co největší zásoby zboží z Evropské unie. Podle Felixe se navíc musí počítat s problémy s nelegálními migranty a bezpečností. Na začátku příštího roku se budou muset řešit kromě celních kontrol i běžné kontroly, nebo fytosanitární komplikace. Hlavně ze začátku, než se celý systém zaběhne, ať už podle pravidel světové obchodní organizace v případě tvrdého brexitu, nebo jiných v případě dohody, nebude podle Felixe pro dopravce vstup do Británie jednoduchý. Na problémy upozorňuje také společnost Gerlach, která je poskytovatelem celních služeb. „Ať tvrdý nebo měkký, brexit Česko zabolí. Všem vývozcům i dovozcům každopádně od ledna přibude povinnost předkládat celní prohlášení. Postupně se také změní označování výrobků pro britský trh. Návrat hranic přinese zdržení na přechodech, které prodlouží a prodraží přepravu. A i když se obchodní dohoda dojedná, není jisté, zda zbaví cla veškeré zboží, nebo jen jeho část,“ upozornil ředitel společnosti Luděk Procházka.

Z Britů v Česku budou ‚třetizemci‘, kvůli brexitu přijdou o práva občanů EU Británie opustila evropský blok v lednu a přechodné období, kdy se stále řídí stejnými pravidly jako v době svého členství, skončí poslední den letošního roku. Právě v přechodném období chtěly strany domluvit a sepsat, jak si představují své vztahy od počátku roku 2021. Větší část textu budoucí dohody o obchodních vztazích i dalších oblastech spolupráce je hotová, spory jsou však stále v oblastech rybolovných práv, pravidel hospodářské soutěže a řešení případných vzájemných sporů. Pokud unie a Londýn nenajdou shodu, zkomplikují od ledna obchodování přes Lamanšský průliv cla a kvóty.