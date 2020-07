Nebrzdil ani neutekl z kabiny. Příčinou tragédie u Českého Brodu mohl být i kolaps strojvůdce

PRAHA / ČESKÝ BROD Dá se říct, že čtyřicetiletý strojvůdce neudělal až do osudné srážky chybu. Za Českým Brodem zastavil v úterý večer u návěstidla, které má „zdržet“ soupravy na vytížené trati, aby se nebezpečně nepřibližovaly. Pak se dal patrový vlak City Elefant opět do pohybu. Podle pravidel měl ale jet jen tak rychle, aby se nesrazil s poštovním vlakem, který čekal před dalším návěstidlem. Poté přišly chvíle, jež zatím nemají spolehlivé vysvětlení.

Do vozu před sebou vrazil strojvedoucí rychlostí 66 kilometrů v hodině. „Nebrzdil. Zvláštní je i to, že neutekl z kabiny, což strojvedoucí před srážkou zpravidla dělají. Našli ho tam mrtvého,“ popsal serveru Lidovky.cz zdroj obeznámený s vyšetřováním nehody.



Zranily se více než tři desítky cestujících z celkové stovky lidí, kteří vlakem Českých drah z Prahy jeli. V akci byly i vrtulníky.

Spekuluje se, že strojvedoucí mohl zkolabovat a nad soupravou ztratil kontrolu. Ironií osudu je, že ten samý člověk byl podle informací serveru Lidovky.cz zhruba před třemi lety oceněn za to, že srážce na stejném místě zabránil.

Třetí vážná vlaková nehoda v průběhu týdne rozvířila debatu o tom, zda jsou lidé řídící vlaky dost vycvičení nebo zda dodržují bezpečnostní pauzy. Není tajemstvím, že si často vydělávají u více dopravců naráz. Skončí směnu v jednom vlaku a nastoupí do jiného. „Když strojvedoucí nahlásí, že je odpočatý, není to jak ověřit,“ řekl serveru Lidovky.cz šéf Drážního úřadu Jiří Kolář. Poslanci v brzké době projednají novelu zákona, která zavede povinnost registrovat jízdy.

Když bude muset strojvedoucí nahlásit do elektronického systému každý nástup do vlaku, odpadne mu možnost prodloužit si standardní, 12 hodin trvající směnu o „melouch“ u konkurenční společnosti. V praxi jde o zcela běžnou věc, protože na české železnici by se v současnosti uživilo o 200 až 300 strojvedoucích více, jinými slovy, dopravní společnosti mají u této profese velký podstav.

Je logické, že unavený strojvedoucí může být náchylnější k chybě. Až překvapivě časté je projetí návěstidla, tedy jízda na červenou – loni k ní došlo ve více než 140 případech.

Byl to zkušený kolega

Při srážce z úterního večera únava nemusela hrát roli. Hovoří se spíše o zdravotním problému. „Kolega, který při srážce bohužel přišel o život, byl náš dlouholetý a zkušený zaměstnanec. Byla to jeho druhá směna po delším volnu,“ řekl šéf Českých drah Václav Nebeský.

Přislíbil, že se státní dopravce zaměří na zkvalitnění výcviku a průběžného cvičení dovedností u svých strojvůdců. Také se přimluvil za rychlé zavedení výše zmíněného systému kontroly docházky, který běží v pilotním provozu a jehož využívání je nepovinné.

Několik železničních nehod se událo v krátkém sledu. Další přibyla dokonce ve středu večer. Osobní vlak vykolejil na Chrudimsku při vjezdu do stanice Medlešice. Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala nebyl nikdo zraněn.

Nejprve minulé úterý se u Perninku na Karlovarsku srazily dva osobní vlaky: na místě byli dva mrtví a 24 zraněných. Další nehoda, naštěstí bez obětí, se stala v pátek v pražských Běchovicích, kde se střetl osobní vlak s rychlíkem. A pak nehoda u Českého Brodu. Ve všech případech podle všeho selhal lidský faktor, nikoliv technické zabezpečení. I tak nešťastná série vyvolala diskusi o tom, zda by dokonalejší jištění dovedlo srážkám zabránit. Asi ano: projekt European Train Control System (ETCS) má nejpozději do pěti let sjednotit zabezpečení tratí v EU.

20 evropských systémů

Jde o chytrou „krabičku“, která komunikuje s obdobným zařízením zabudovaným na trati. Dokáže zasáhnout třeba ve chvíli, kdy strojvůdce udělá chybu nebo se rozjede rychleji, než by měl.

Projekt ETCS má nahradit více než 20 systémů, které nyní evropské země používají. Na druhou stranu už nyní mají české vlaky zabezpečovače a další „brzdy“. „Jde o jednu z nejlépe zabezpečených tratí v zemi,“ řekl ve středu ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) o trati mezi Prahou, Pardubicemi a Ostravou, kde leží i osudný Český Brod. Vlaky jsou například vybaveny tlačítkem bdělosti, které musí strojvedoucí v pravidelných krátkých intervalech mačkat, jinak vlak zastaví.