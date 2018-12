Vlaky už jezdí nejdelším tunelem v Česku. Ten výrazně zkracuje cestu mezi Prahou a Plzní

Plzeň Od sobotního dopoledne začaly jezdit vlaky s cestujícími i severním tubusem nejdelšího tunelu v ČR u Ejpovic u Plzně. Od nedělní půlnoci, kdy začne platit v celé republice nový jízdní řád, bude více než čtyřkilometrový tunel v plném provozu pode grafikonu, sdělila mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radka Pistoriusová.

Jižním tunelem začaly vlaky s cestujícími jezdit už v polovině listopadu. Zkušební provoz severním tunelem povolil Drážní úřad v pátek odpoledne. Nejdřív jím v podvečer projel manipulační vlak. Souprava s cestujícími poprvé vjela do severního tubusu v sobotu po desáté hodině, řekla Pistoriusová.



Drážní úřad povolil v obou tubusech zkušební provoz, který potrvá do konce roku 2019, uvedl v pátek mluvčí úřadu Martin Novák. Po dobu zkušebního provozu budou odborníci sledovat reálný provoz a fungování tunelu.

O 80 minut rychlejší

Ejpovický tunel je součástí modernizace trati mezi Plzní a Rokycany za 6,8 miliardy korun, z toho téměř polovinu stál tunel. Modernizovaná trať patří do III. železničního tranzitního koridoru z Prahy do Chebu. Rychlíky by měly od nového grafikonu jezdit po trati rychlostí až 160 kilometrů v hodině. Trasu z Plzně do Rokycan projedou za 11 minut.

To je o devět minut méně, než to trvalo dosud, a polovina času, za kterou trasu projede nejrychlejší autobus. Modernizovaný úsek s tunelem zkrátí cestování rychlíkem mezi Plzní a Prahou 80 minut, což je méně než to trvá autobusu z Plzně do Prahy-Florence i z Plzně na pražský Zličín a dál do centra metrem.

Ražba prvního tubusu o délce 4150 metrů trvala od únoru 2015 do června 2016. Severní tubus prorazil štít od září 2016 do října 2017.