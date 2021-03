Nejsou preferováni očkovaní. Cestovat může každý, říká expertka na cestovní právo Klára Dvořáková

PRAHA Evropský covid pas je ulehčením, ale na úspěšnost letní sezony bych to nevázala, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz advokátka, expertka na cestovní právo a honorární konzulka Islandu v ČR Klára Dvořáková. Otevřenou možnost zahrnout si do pasů ruský Sputnik či čínské vakcíny chápe ze strany Bruselu jako vstřícný krok pro cestovatele.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte návrh na evropský covidpas?

Určitě kladně. Podnikatelé v cestovním ruchu i zákazníci aktuálně nestíhají kontrolovat požadavky, kterými jednotlivé destinace podmiňují vstup či tranzit. „Digital Green Certificate“, jak zní oficiální název, přináší jistotu v podobě jednotných pravidel pro cestování očkovaných, těch, kteří prodělali covid-19, nebo podstoupili test (NAAT/RT-PCR test nebo rapid antigen test).

Klára Dvořáková

Lidovky.cz: Vyhnula se EK tolik skloňované diskriminaci?

Podle mě se o to maximálně snažila. Certifikáty budou zdarma, může o ně požádat v podstatě kdokoli, kdo cestuje v rámci EU. Nejsou preferováni očkovaní. Cestovat může každý a nově nebude muset pracně zjišťovat, jaké vlastnosti má mít certifikát pro cestu na Slovensko, jaký pro Španělsko a jaký třeba pro Island - všude bude stejný a o to jde. I z mé zkušenosti jako honorární konzulky Islandu v ČR můžu říct, že se na mě každý druhý den obrací nějaký Čech, aby se zeptal, zda očkovací certifikát, který má, splňuje požadavky certifikátu, který je vyžadován pro cestu na Island.

Lidovky.cz: Dostává tím letní cestování opravdu zelenou?

Digital Green Certificate sjednocuje požadavky na certifikáty, které jsou nyní hojně vyžadovány pro cestování. Je to ulehčení, ale úspěšnost letní sezony bych na ně nevázala.

Lidovky.cz: Bude možné po Evropě cestovat i bez covid pasu?

Trochu bych otázku přeformulovala. Je jasné, že bez různých dokladů o zdravotní způsobilosti by se v létě po Evropě necestovalo. EU oznámila jednotný formát pro tyto průkazy - pasy - či certifikáty. Jednotlivé státy by poté neměly požadovat po osobách s jednotným certifikátem omezení v podobě karantény nebo dalšího testu. Pokud by to udělaly, měly by to odůvodnit a předem oznámit Komisi a ostatním státům.

Lidovky.cz: Ulehčí covidpas nějak cestovním kancelářím?

Cestovní kanceláře už dlouho volají pro jakýchkoli jednotných pravidlech pro cestování. Předpokládám tedy, že Digital Green Certificate je těší. Navíc, jak už jsem říkala, v dnešní době je obtížné zjišťovat a zajišťovat zdravotní doklady pro jednotlivé destinace. Teď to bude jeden nosič.

Lidovky.cz: EK nechala na členských státech, aby si samy rozhodly, zda zahrnout do svého pasu i případné neschválené vakcíny v EU. Je to podle vás cesta z kruhu?

Pochopila jsem to jinak. Členské státy mají ponechanou možnost uznávat i očkovací certifikáty osvědčujcí podání jiné než v EU schválené vakcíny. To je pro cestovatele také vstřícný krok.

Lidovky.cz: Jak bude vypadat cestování s dětmi? Není o nich zmínka...

Návrh počítá s tím, že certifikáty pro děti nebo třeba osoby s omezenou svéprávností, budou vydány rodiči/opatrovníkovi jménem dítěte nebo opatrovance.

Lidovky.cz: Jak systém zabezpečí, aby byly ochráněny osobní údaje v tak velké sdílené databázi? Kdo by za to měl nést odpovědnost?

Naopak se nebude vytvářet žádná velká společná databáze. Navíc, při stanovení obsahu certifikátů Komise dbala na to, aby byly vyžadovány jen osobní údaje nezbytně nutné, což je zase pozitivum, protože nyní se okruh osobních údajů, které jednotlivé státy požadují, zkrátka liší. Jednotlivé státy budou ověřovat jen platnost a pravost certifikátu, není tedy potřeba, aby všechna data letěla mezi všemi státy EU.