Německý ministr dopravy chce zavést plošné mýtné na dálnicích po celé EU

Berlín Německý ministr dopravy Andreas Scheuer by chtěl otevřít cestu k plošnému dálničnímu mýtnému v Evropské unii. Vyplývá to z návrhu, ke kterému získala přístup agentura Reuters. Do osmi let by podle tohoto dokumentu měly na dálnicích po celé EU platit mýtné téměř všechna vozidla, včetně nákladních automobilů, dodávek a osobních vozů.

Scheuer podle Reuters usiluje o to, aby dokument schválila německá ministerstva a učinila z něj oficiální návrh pro německé předsednictví EU, které začalo 1. července a potrvá do konce letošního roku. Podle agentury DPA však Scheuer se svým návrhem narazil na odpor u koaliční sociální demokracie.

Na kolik vyjde jízda po evropských dálnicích a kde se vyplatí tankovat? Podívejte se na přehled Mluvčí sociálnědemokratické ministryně životního prostředí Svenji Schulzeové uvedl, že návrh je krokem špatným směrem. Upozornil, že v důsledku zpoplatnění emisí oxidu uhličitého v dopravě od příštího roku porostou ceny benzinu a že ministerstvo nechce, aby motoristé byli navíc zatíženi také mýtným. Německo v letošním roce plánovalo spustit systém mýtného pro osobní auta na německých dálnicích. Plán však zkrachoval poté, co Soudní dvůr EU loni v červnu dospěl k závěru, že systém diskriminuje majitele motorových vozidel ze zahraničí, a je tak v rozporu s unijním právem.