New York chce zpoplatnit vjezd do části Manhattanu. Městu by to přineslo miliardu dolarů

NEW YORK New York se zřejmě v příštích několika letech stane prvním americkým městem, které bude vybírat poplatky za vjezd do nejrušnějších ulic v centru. Napsal to v neděli list The New York Times. Na plánu na zpoplatnění vjezdu do jižní části Manhattanu se dohodl newyorský guvernér Andrew Cuomo se zastupiteli. Výše poplatků nebyla dosud stanovena, mohla by se v přepočtu pohybovat kolem 300 korun za osobní vůz.

Zpoplatnění vjezdu do části Manhattanu jižně od 60. ulice až k Battery Parku by podle newyorského listu mohlo vstoupit v platnost nejdřív v roce 2021. Opatření by mělo omezit chronické dopravní zácpy a přinést peníze na modernizaci newyorského metra. Ročně by zpoplatnění vjezdu na jižní Manhattan mělo státní pokladně přinést miliardu dolarů.



Výši poplatků určí zvláštní komise expertů. The New York Times odhaduje částku na 12 až 14 dolarů (275 až 322 korun) pro osobní vozy a 25 pro nákladní v dopravní špičce, v ostatních částech dne a o víkendech by poplatky byly menší.

Stát New York zvažuje několik výjimek, například pro sociálně slabé řidiče, pro postižené nebo pro osoby jedoucí na lékařské vyšetření. Někteří zastupitelé prý prosazují návrh, aby poplatku byli zproštěni všichni obyvatelé New Yorku, takový plán ale podle The New York Times nejspíš neprojde.

Poplatky se budou vybírat jako elektronické mýtné, tedy systémem používaným už v newyorských tunelech nebo na některých mostech. Příkladem pro největší americké město byly podle newyorského listu systémy zavedené v Londýně, Stockholmu a Singapuru.