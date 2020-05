Ryanair chce částečně obnovit provoz. V červenci plánuje tisíc letů denně, pasažérům bude měřit teplotu

Dublin Irská letecká společnost Ryanair chce v červenci obnovit bezmála 1000 letů denně, což by znamenalo asi 40 procent jejího běžného letového řádu. Největší nízkonákladové aerolinky v Evropě plánují měřit pasažérům teplotu a vyžadovat nošení roušek.

Cestujícím nebude povoleno vytvářet frontu na toalety, kam se dostanou pouze na požádání, oznámila v úterý firma. Její plán ovšem závisí na tom, jak se budou v Evropě uvolňovat cestovní omezení.

V Evropské unii si každý stát nastavuje cestovní omezení sám. Například Británie, která unii k 1. únoru opustila, je ale v regionu důležitým dopravním uzlem. Pro ty, kteří do země vstoupí, Londýn plánuje zavést dvoutýdenní karanténu, připomíná agentura Bloomberg. Podle britského ministra zdravotnictví Matta Hancocka je nepravděpodobné, že Britové letos budou trávit dovolenou v zahraničí.

Zmíněná opatření už zavedla tento týden vláda Španělska, kde je cestovní ruch klíčovým hospodářským odvětvím. Lidé, kteří do země vstoupí, musejí povinně na 14 dní do karantény. Nařízení bude platit až do konce nouzového stavu.

Možné zavedení karantény v Británií vyvolává pochybnosti ohledně toho, kdy začnou letecké společnosti vracet odstavené stroje do provozu. Majitel British Airways uvedl, že bude muset revidovat plán, který počítal s červencem.

Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) vyzvalo, aby se evropské země otevíraly koordinovaně. Uznává však, že v různých státech se koronavirus šířil s odlišnou intenzitou.