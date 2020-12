Nočním vlakem do Frankfurtu nebo Milána. Praha chce zavést železniční spoje do významných měst Evropy

Praha Vedení hlavního města začne vyjednávat s dopravci o zavedení nočních železničních spojení mezi Prahou a významnými evropskými městy. Dohoda by se měla týkat měst, která jsou od Prahy vzdálena 800 až 1500 kilometrů, tedy například německého Frankfurtu nebo italského Milána. ČTK to v pátek sdělil náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Noční spoje jezdí například na Slovensko či do Maďarska, naopak vlaky na západ byly v minulosti rušeny.

Ztráty Českých drah letos zřejmě dosáhnou výše až 5 miliard korun. Krizi prohloubila podzimní vlna pandemie „Praha má skvělou polohu pro noční vlaky. Chceme dopravce motivovat, aby začali jezdit do Prahy. Cesta nočním vlakem nabídne bezpečnost a komfort při cestování po celé Evropě, včetně soukromých kupé s postelí a sprchou. A navíc má své specifické kouzlo,“ uvedl Scheinherr.

Slabinou současného stavu je podle náměstka mimo jiné to, že noční železniční spoje nemají podporu krajů a státu. Železniční doprava je proti letecké dopravě zatížena spotřební daní z pohonných hmot a je plně zpoplatněno využití dopravní cesty. Magistrát začne jednat o spojeních do Frankfurtu, Amsterdamu, Bruselu, Paříže, Milána, Říma, Benátek, Hamburku a Kodaně. Dopravcům, kteří budou mít o noční spoje zájem, nabídne marketingovou, ale také finanční podporu. „Ukazuje se, že lidé o cestování vlakem přes noc mají zájem. V České republice jsme se o tom mohli přesvědčit letos v létě s vlaky do Chorvatska,“ uvedl Scheinherr. Noční železniční linky byly v posledním desetiletí významně omezovány. Výjimkou bylo spojení Prahy s východem Slovenska, spoj do Curychu a Budapešti. Noční železniční spojení přestala jezdit do Amsterdamu, Kodaně, Splitu a Benátek.