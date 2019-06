Nově byl otevřen osmikilometrový úsek dálnice D3

Neplachov Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes otevřelo část dálnice D3 Bošilec - Ševětín na Českobudějovicku. Úsekem dlouhým 8,1 kilometru, který stál 1,24 miliardy Kč bez DPH, projeli řidiči poprvé dnes po 16:00. Provoz je bez problémů, uvedl v pondělí odpoledne řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. ŘSD teď staví dalších 30 kilometrů D3.

Dálnice nahradila provoz po přetížené silnici I/3, na níž se stávalo mnoho nehod. Generální ředitel ŘSD Pavol Kováčik uvedl, že nový dálniční úsek zlepší a zrychlí dopravu a zamezí nebezpečným situacím, kdy řidiči riskantně předjížděli v hustém provozu na I/3. „Pro obyvatele přilehlých obcí spočívá význam také ve snížení hlukové zátěže díky protihlukovým opatřením,“ uvedl Kováčik.

V úseku Bošilec - Ševětín je 92 stavebních objektů. Součástí je i jeden kilometr z vedlejší stavby D3 Ševětín - Borek, jinak by ho podle ŘSD nešlo využívat. Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica v pondělí řekl, že 60 procent nákladů pokryly peníze z EU.



Úsek se začal stavět v únoru 2016. „Trasa vede částečně v trase bývalé trati Českých drah, která se musela přeložit, a zčásti v trase silnice I/3, proto byla lhůta výstavby delší,“ řekl v pondělí asistent správce stavby z firmy Pragoprojekt Pavel Mandík. Úsek stavěly firmy Metrostav, Swietelsky a Doprastav.

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí - Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD v říjnu 2017. Na jaře 2020 chce ŘSD zprovoznit další část D3 Ševětín-Borek dlouhou 10,6 kilometru, kde jsou náklady 933,2 milionu Kč bez DPH. V pondělí to řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Nově otevřených devět kilometrů dálnice D3.

Na jaře začalo ŘSD stavět obchvat Českých Budějovic, který bude součástí D3 a hotov má být v září 2022. Tvoří ho část Hodějovice - Třebonín dlouhá 12,5 kilometru, kde jsou náklady sedm miliard korun, a 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné - Staré Hodějovice za 5,28 miliardy Kč.



K hranicím s Rakouskem by měla být D3 hotová na přelomu let 2024 a 2025. D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, kde se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Dálnice D3 by měla měřit 170 kilometrů, v provozu bude od pondělí 58 kilometrů.

V ČR je rozestavěno 131,4 kilometrů nových dálnic, 52 kilometrů oprav dálnice D1 a 63,8 kilometrů silnic první třídy, uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký.