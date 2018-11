Nové vedení Prahy chce vrátit na Václavské náměstí tramvaje. Trať povede z Vinohradské

PRAHA Na pražské Václavské náměstí se zřejmě vrátí tramvaje. Nové vedení hlavního města chce stavět trať z Vinohradské třídy přes náměstí a napojit ji na koleje spojující Vodičkovu a Jindřišskou ulici. Hotova by mohla být do čtyř let. V úterý to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě), který má v radě na starosti dopravu. O návratu tramvají chce jednat s vedením Prahy 1.

Město zároveň zamýšlí stavět trať z Vinohradské k hlavnímu nádraží a do Bolzanovy ulice. Tramvaje po náměstí nejezdí od 80. let. O jejich návratu se mluví několik let, v minulosti byla proti radnice Prahy 1.

„Propojení umožní lidem z Prahy 2, aby projeli městem rychle tramvají. Zároveň umožní nová vedení tramvajových linek a řešení mimořádných událostí,“ řekl Scheinherr.

V případě, že město výstavbu schválí, bude muset vybudovat trolejové vedení a koleje a napojit je na Vinohradskou i trať, která kříží střed náměstí. V horní části by vznikla nová zastávka. Kudy přesně koleje povedou, zda po současné komunikaci, nebo prostředkem náměstí jako v minulosti, zatím není jasné. Dořešit je ještě nutné souběh s budováním tzv. kolektoru, v němž jsou inženýrské sítě. „Rozkopávat náměstí jednou kvůli kolektorům a jednou kvůli tramvajím nevidíme jako smysluplné,“ řekl Scheinherr.

Sloupy se mohou ukrýt mezi stromy

Výtek památkářů či Prahy 1, jejíž minulá vedení označila návrat tramvají za zadrátování náměstí, se Scheinherr neobává. Architekti se podle něho problémem v minulosti zabývali tak, aby troleje a vedení nerušilo pohled na náměstí. „Třeba sloupy by byly ukryty mezi stromy,“ řekl.



Scheinherr chce mít do čtyř let také vysoutěženou variantu výstavby trati k hlavnímu nádraží a dále do Bolzanovy ulice. „My jsme se už shodli na definitivní variantě do Bolzanovy ulice, ale musíme to ještě projednat s Prahou 1, s kterou to chci nejdříve dojednat, a ne jí to sdělovat přes média,“ řekl.

Podle dokumentu, který v minulosti vytvořil Institut plánování a rozvoje (IPR), by podle první varianty tramvaje z Vinohradské zahnuly do Wilsonovy ulice ke Státní opeře. Následně by trať uhnula přes magistrálu do parku a směřovala před nádraží, odkud by kopírovala magistrálu ke křížení Bolzanovy a U Bulhara. Druhou možností je, že by koleje vedly k opeře po stejné trase jako v prvé variantě, ale potom by nesměřovaly před nádražní halu, ale do Opletalovy ulice a dále na křižovatku s Bolzanovou. Poslední možnost navrhuje vést trať z Vinohradské na Václavské náměstí a potom do Opletalovy a k Bolzanově.

Stavbu do Bolzanovy na rozdíl od trasy na náměstí komplikuje, že je kvůli ní třeba změnit územní plán. Procházela by totiž přes park před nádražím.