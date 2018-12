Starosta Prahy 5 chce změnit projekt Radlické radiály. Má se předělat tak, aby vyhovoval místním

Praha Nový starosta Prahy 5 Daniel Mazur (Piráti) by chtěl předělat projekt Radlické radiály, který je nyní v územním řízení. Neshodne se však na tom se svými koaličními partnery ve vedení městské části, kterými jsou ODS a ANO. Starosta dodal, že s ohledem na nutnost vyřešit výkupy pozemků a další problémy by podle něj předělání projektu tak, aby lépe vyhovoval místním obyvatelům, nevedlo k velkému zdržení stavby.

Připravovaná radiála by měla propojit Smíchov a Radlice. Projekt už je hotový, nyní je v územním řízení a vypořádávají se došlé připomínky. Pokud by se měl projekt změnit, musel by s tím souhlasit magistrát jakožto investor.



Primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě) sice nedávno uvedl, že stavbu v kontextu potřebnějších investic nepovažuje za prioritní, následně to však na jednání zastupitelstva popřel. V každém případě podle něj město bude v projektové přípravě stavby pokračovat.

Podle Mazura Piráti a zástupci občanských spolků z Prahy 5, kteří kandidovali a ve volbách uspěli spolu s nimi, nemají problém se současným trasováním radiály, protože lepší v zásadě vymyslet nejde. Projekt by se nicméně podle starosty měl stáhnout z územního řízení a v některých aspektech přepracovat. „Nešťastné je zejména řešení křižovatek, které mají ústit do stávající zástavby,“ řekl starosta. Změna projektu by znamenala nové posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) a nové územní řízení.

Nelíbí se to zástupcům prakticky všech ostatních stran, podle kterých by to znamenalo faktické zastavení projektu s velkým rizikem, že se neuskuteční nikdy. Starosta nicméně míní, že jde o přehnané reakce. Může podle něj ještě hodně dlouho trvat, než se podaří dokončit výkupy pozemků a další majetkové otázky, nutné pro zahájení stavby. Mezitím by se podle něj dalo stihnout přepracování projektu.

Zhruba 5,5 kilometru dlouhá radiála má navazovat na Rozvadovskou spojku a propojovat vnější a vnitřní okruh. V plánu je pět mimoúrovňových křižovatek a tři tunely, polovina trasy má vést pod zemí. Proti stavbě, která má podle odhadů vyjít na 14 miliard korun, dlouhodobě protestuje řada místních obyvatel a spolků. Bojí se zvýšení dopravy a zhoršení životního prostředí. Podle dřívějších vyjádření zástupců sdružení projektantských firem Pudis a Satra, která stavbu připravuje, se však projekt drží všech limitů pro danou oblast.