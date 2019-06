O šéfovi Českých drah rozhodne jediný hlas. Odstranění Kupce není jisté

Nový ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) se rozhodl odstřelit současného šéfa Českých drah (ČD). Firmě podle něj chybí vize a jasné směřování. Miroslavu Kupcovi, který státního dopravce vede teprve tři čtvrtě roku, ale zasvitla naděje, že k jeho demontáži z drážního piedestalu – naplánované na pondělní jednání dozorčí rady ČD – nakonec vůbec nedojde.

Třeba proto, že se proti plánu ministra postavili sociální demokraté. Naštvalo je, že se s nimi ministr Kremlík coby s koaličními partnery neporadil a svůj záměr jim ve čtvrtek večer prostě zavolal. „To je nepřípustné. Neřekl mi ani důvody pro odvolání,“ zlobí se poslanec a stínový ministr dopravy Jan Birke (ČSSD). Strana má v nyní osmičlenné dozorčí radě jednoho zástupce, Vojtěcha Kocourka, a ten dostal od vedení sociální demokracie jasný pokyn: nehlasovat pro Kupcovo odvolání.



Není obecně žádným tajemstvím, že historicky politici hájí na drahách řadu svých zájmů a své nominanty na vysokých postech. To se týká samozřejmě nejen ČSSD, ale i hnutí ANO a dalších partají.

Na první pohled se daří

Při pondělním hlasování dozorčí rady půjde o hodně. V sázce je budoucí směřování státního železničního gigantu s 23 tisíci zaměstnanci, který ročně sveze bezmála 180 milionů cestujících a hlavně díky nákladní dopravě vydělává více než milion korun ročně.

Za Kupcova vedení se navíc podařilo obhájit rating, který pomáhá získávat lepší úvěry, a vydat výhodné dluhopisy. I proto se na první pohled může jevit snaha odvolat dosavadního generálního ředitele ČD jako překvapivá.

LN zjišťovaly rozložení sil v dozorčí radě, která má právo odvolávat a jmenovat členy představenstva – pětičlenného manažerského týmu. Nyní jej vede právě Miroslav Kupec. K jeho odvolání je potřeba pět hlasů z osmi (běžně je členů rady devět, ale její bývalý předseda Petr Moos před nedávnem ze zdravotních důvodů rezignoval – pozn. red.).

Čtyři křesla drží zástupci akademické obce. O personálních otázkách zatím vždy hlasovali v souladu se záměrem akcionáře ČD, kterým je ministerstvo dopravy. Byť se mohou rozhodnout jinak, očekává se, že nakonec zvednou ruku pro Kupcův odchod.

Ovšem pátý hlas je nejistý. O sociálním demokratu Kocourkovi už byla řeč – ten se zdrží hlasování. Zbývají tři muži nominovaní jako zástupci odborových organizací, kteří zpravidla o personáliích nehlasují, to nechávají na ostatních členech dozorčí rady. A i nyní tvrdí, že závažné důvody pro odvolání Kupce nevidí.

Rozhodne „odpadlík“?

Jedno jméno se ale vymyká: Jaroslav Pejša. S ostatními odboráři se loni rozhádal. Zejména proto, že i poté, co skončil jako šéf železničních odborů, si ponechal místo v dozorčí radě, v níž zasedá už od roku 2011 a nyní plní již druhý pětiletý mandát. Dá se říci, že osud Miroslava Kupce je do značné míry v jeho rukou. Právě Pejša by měl být tím pátým rozhodujícím hlasem, pokud budou ostatní hlasovat podle předpokladů.

„Pokud neobdržím nějaké nové, dosud neznámé závažné informace, nebudu hlasovat pro odvolání,“ řekl včera Pejša LN. Jak se ale nakonec zachová, se rozhodne v pondělí.

Odvolávání a dosazování nejvyšších šéfů ČD je vysoká politika opředená nejrůznějšími zájmy stran, které chtějí mít vliv na strategického dopravce a na jeho zakázky. Kdo sedí ve vedení ČD, není lhostejné ani velkým společnostem, které se kolem železnice pohybují. Podle informací LN se některým velkým hráčům záměr odvolat současného generálního ředitele vůbec nepozdává.

V kuloárech se také hovoří o tom, že se ostřílený manažer Kupec nevzdává a snaží se získat podporu ve vlivných kruzích. On sám to ale komentovat nechtěl. Politickou podporu ztratil – byl favoritem exministra Dana Ťoka (za ANO) a expředsedy dozorčí rady Moose. Oba už ale z různých důvodů své pozice opustili.