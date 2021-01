Praha S počtem očkovaných stoupá i šance, že léto s koupáním či památkami bude. Vakcína bude mít zásadní vliv na chuť lidí cestovat, říká šéf českých aerolinek Smartwings Jiří Šimáně.

Lidovky.cz: Kdy se podle vás létání – za zájezdy či na eurovíkendy – vrátí do normálu? Jaká bude sezona?

Počítáme s tím, že v červnu by mohla být situace kolem covidu stabilizovaná a že chuť po cestování tomu bude odpovídat. Hlavní turistická sezona sice nebude na úrovni roku 2019, ale měla by být vzpruhou pro všechny, kteří v cestovním ruchu podnikají.