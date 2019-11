Od soboty v Praze nepojedou tramvaje z hlavního nádraží na Žižkov, bude zavedena náhradní doprava

Praha Oboustranně bude v Praze přerušen provoz tramvají v úsecích Hlavní nádraží - Nákladové nádraží Žižkov a Olšanské náměstí a Flora. Důvodem je údržba tramvajové trati. Tramvaje nepojedou od soboty 23. listopadu od 04:30 do pondělí 25. listopadu do 00:30. Zavedena bude náhradní autobusová doprava.

Tramvajová linka číslo 5 pojede ve směru od Sídliště Barrandov z Jindřišské přes Masarykovo nádraží do zastávky Bílá labuť, kde bude ukončena. Linka číslo 9 ve směru od Sídliště Řepy bude z Jindřišské odkloněna do zastávky Dlážděná, kde bude končit a dál pojede směrem na Kotlářku jako linka číslo 15 nebo jako číslo 26 do zastávky Divoká Šárka.



V Dlážděné budou končit také tramvaje číslo 15 ve směru od Kotlářky a 26 od Divoké Šárky. Obě linky odtud pojedou jako číslo 9 na Sídliště Řepy.

Noční tramvaj 95 bude rozdělena na dvě části. Ve směru od Ústředních dílen DP pojede ze zastávky Jindřišská přes Masarykovo nádraží do zastávky Bílá labuť, kde bude mít konečnou. Ve směru od Vozovny Kobylisy bude ze zastávky Nákladové nádraží Žižkov odkloněna přes Želivského do zastávky Olšanské hřbitovy. Linka číslo 98 pojede v úseku Lazarská - Flora přes Karlovo náměstí, I. P. Pavlova, Náměstí Míru a Orionka.

V denním provozu pojede tramvajová linka číslo 35 od Vozovny Žižkov přes Ohradu na Želivského, do Vozovny Strašnice a dále přes Černokosteleckou do zastávky Ústřední dílny DP. Linka číslo 39 pojede ze Spojovací na Želivského a přes zastávku Strašnická na Nádraží Hostivař.

Zaveden bude náhradní autobus X9, který pojede od Nákladového nádraží Žižkov přes Olšanské náměstí a Husinecká na hlavní a Masarykovo nádraží a zpět na Nákladové nádraží Žižkov. Upravenu bude mít trasu autobus číslo 124.