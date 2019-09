Odměna za úspěchy. Šéfové výdělečné dcery ČD dostali nové smlouvy na pět let

PRAHA Slovenský manažer Ivan Bednárik dostal důvěru pro dalších pět let vést ČD Cargo, která je dceřinou společností Českých drah. Nové smlouvy dostali podle zjištění LN i další dva stavající členové nejužšího vedení Bohumil Rampula a Zdeněk Škvařil.

ČD Cargo patří mezi nejvýdělečnější části skupiny České dráhy. Na trhu nákladní dopravy se pohybuje v čistě konkurenčním prostředí. Například loni tato firma přinesla do společné pokladny ČD čistý zisk ve výši 663 milionů. Zisková je už několik let v řadě.



Šéf společnosti ČD Cargo Ivan Bednárik.

I to zřejmě přispělo k tomu, že stávající tříčlenné představenstvo získalo od vedení Českých drah důvěru pro dalších pět let. „Je to pravda,“ potvrdil informaci LN staronový předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik. Nákladní firmu řídí od roku 2014.





Nové smlouvy platí od začátku listopadu. O jejich „udělení“ rozhodlo nejvyšší vedení Českých drah, které je zároveň valnou hromadou ČD Cargo. Zajímavé je, že tento manažerský krok učinilo ještě v nekompletním složení - v nejbližších týdnech by měli vzejít z výběrového řízení noví dva členové představenstva.



Společnost ČD Cargo je plně vlastněná Českými drahami. Loni na podzim vyslovil bývalý ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) možnost její částečné privatizace, ale tato varianta se ukázala jako politicky neprůchozí.

Nákladní dopravce loni přepravil 68,4 milionu tun zboží, meziročně o 2,3 milionu více. Tržby zvýšil o 636 milionů na 11,8 miliardy korun. S výjimkou černého uhlí a koksu rostly přepravy u všech komodit. Zisk z nákladní dopravy ale poklesl z předloňských 743 milionů korun na 663 milionů.