Ostřílený bankéř dohlédne na České dráhy. Kysilka má řešit jejich dluhy i konkurenci

PRAHA Pavel Kysilka - bankéř známý především jako někdejší šéf České spořitelny - získal novou funkci. V úterý po poledni se stal členem dozorčí rady Českých drah. A očekává se, že tento kontrolní orgán povede.

Jde o důležitou pozici. Dozorčí rada státního dopravce dohlíží na každé důležité rozhodnutí managementu. A zároveň jeho členy vybírá na základě doporučení výběrové komise.

Pavla Kysilku to čeká už v nejbližších týdnech, protože výběr chybějících dvou členů představenstva Českých drah jde do finiše. V úterý jej do dozorčí rady zvolil řídící výbor drah, který je složený ze zástupců ministerstev - je tedy jakousi prodlouženou rukou vlády, která jeho pomocí ovlivňuje složení vedení ČD.

„Nového předsedu dozorčí rady ČD si její členové zvolí na svém příštím zasedání. Řídicí výbor doporučil na tuto funkci pana Pavla Kysilku,“ uvedl mluvčí drah Radek Joklík.



PAVEL KYSILKA Vystudoval VŠE v Praze.

Pracoval 17 let pro Českou spořitelnu

Působil také v dozorčí radě České exportní banky a Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Jeho hlavním tématem je digitální revoluce a její dopady na byznys, ekonomiku a společnost.



Je zakladatelem a předsedou správní rady 6D Academy. Zdroj: ČD



Kysilkovou nominaci potvrdil minulý týden i samotný ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). „Na předsedu dozorčí rady ČD jsem doporučil Pavla Kysilku. Jako zkušený makroekonom ví, jaké kroky udělat k udržení a dalšímu zlepšování ratingu ČD a jak přistoupit k liberalizaci trhu na železnici,“ tweetoval ministr.

Kysilka sice nemá za sebou zkušenosti z dopravy, ale je respektovanou osobností ve svém oboru. A je zřejmé, že ministr Kremlík věří, že státnímu dopravci - který řeší celou řadu problémů - pomůže svými ekonomickými znalostmi a zběhlostí ve světě finančnictví.

Například míněný rating - jehož stupeň určuje nezávislá agentura Moody’s - je pro ČD nesmírně důležitý. Pro banky je signálem, zda je hodnocená firma stabilní a může získat úvěry za lepších podmínek. Udržení dobrého ratingu - což se ČD daří několik let po sobě - může firmě ušetřit i částky v desítkách milionů korun.



Kysilka má Českým drahám pomoci i díky angažmá v roli centrálního bankéře. V minulosti působil jako člen bankovní rady a později i viceguvernér České národní banky. Od prosince 1997 do července 1998 byl navíc pověřen zastupováním guvernéra. V letech 2012 až 2015 generálním ředitelem České spořitelny. V poslední době se věnuje zejména poradenství.



V dozorčí radě Českých drah skončil akademik z ČVUT Karel Pospíšil. Rozhodl se totiž ucházet o post v představenstvu podniku, což je samozřejmě s touto pozicí neslučitelné. Kysilka by jej měl nahradit nejen jako devátého chybějícího člena, ale dozorčí rada by jej měla zvolit podle očekávání zvolit předsedou.