Pandemie omezí výstavbu silnic a dálnic. Není ubytování pro dělníky, komplikovaný je i transport materiálu

Opatření ministerstva dopravy na železnicích V souvislosti se současným znatelným poklesem zájmu o cestování vlaky jsme v těchto dnech jako objednatel rychlíků a expresů přistoupili k jejich omezování. To platí v současné podobě od soboty. Expresní vlaky byly většinou zrušeny; výjimky jsou tam, kde by nemohly být nahrazeny rychlíky, nebo regionální dopravou. Provoz na těch hlavních spojeních krajských a dalších větších měst tedy nyní zajišťují rychlíkové vlaky. Zde proběhly také redukce, ale chceme, aby každé dvě hodiny rychlík jel. Spoje jsou omezovány tak, aby bylo ve všech směrech zachováno spojení. Nyní nejsou vypravovány žádné vlaky, které jezdily přes státní hranici; to je případ rychlíku z Chebu směr Norimberk. Omezení se týkají vlaků Českých drah, RegioJetu a Arrivy. Podrobnosti naleznete na webu Ministerstva dopravy, kde aktualizujeme informace každý den. Novinky samozřejmě dáváme i na facebookový a twitterový profil ministerstva. Tiskový mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka pro Lidovky.cz