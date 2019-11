Parkování v centru Prahy zdraží ve fialových zónách na 60 Kč, změnit se má i režim modrých zón

PRAHA Parkování ve fialových zónách v centru hlavního města zdraží pro návštěvníky ze současných 40 korun za hodinu na 60 korun. Návrh v úterý schválili radní Prahy 1. Chtějí tak zlepšit možnost parkování stálým obyvatelům první městské části, zajistit větší využití podzemních garáží a zároveň mírně regulovat automobilovou dopravu v centru. Změny čekají také parkování v modrých zónách. Informovala o tom mluvčí radnice Kateřina Písačková.

„Jde o další z kroků, kterými chceme místním obyvatelům zlepšit situaci s parkováním v místě jejich bydliště a také motivovat návštěvníky, ať své auto raději parkují pod zemí,“ uvedl radní pro dopravu David Skála (Praha 1 Sobě). Fialové zóny jsou pro rezidenty zdarma, návštěvníci musí za stání v nich platit. Zdražení se má uskutečnit ještě do konce roku.



Praha 1 se rovněž chystá změnit režim modrých zón, nově by měly sloužit pouze rezidentům. Dnes je možné si v modré zóně zaplatit hodinu stání jako návštěvník. „Tato možnost je však hojně zneužívaná k delšímu stání a dochází tak k zabírání parkovacích míst rezidentům,“ uvedla mluvčí. Praha 1 navrhla magistrátu i zdražení abonentních parkovacích oprávnění a výrazné navýšení ceny za parkování například pro limuzíny.

Radnice také chce, aby byly za okny automobilů opět parkovací karty Prahy 1. Vrátit do oběhu by se mohly už od ledna. Mělo by to mimo jiné omezit zbytečné výjezdy strážníků k nahlášeným automobilům, které parkují v modré zóně a mají parkovací oprávnění, které však není viditelné.

Pražský magistrát získal loni stejně jako předloni nejvíce peněz z parkovacích zón právě v Praze 1. Po odečtení nákladů to je asi 170,7 milionu korun, což je o necelých 60 milionů meziročně více. Radnice z této částky dostane polovinu. Celkem vybral magistrát na Praze 1 až 8 zhruba 650,5 milionu, tedy o asi 130 milionů meziročně více.

Zóny se v moderní podobě v hlavním městě poprvé objevily v roce 1996 v části Prahy 1, kde byla snaha o regulaci dopravy již v roce 1982. Následně byly rozšířeny na celou Prahu 1, 2, 3 a 7 a části Prahy 16. Samy parkovací zóny provozují radnice 13, 16 a 22. Od roku 2016 fungují v Praze 5, 6 a 8 a od 1. července 2018 se rozšířily na Prahu 4.