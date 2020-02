Peklo na D1: začíná rekordní rok oprav klíčové české dálnice. Podívejte se, kde budete brzdit

PRAHA Žádné další odklady. V sobotu startují největší opravy páteřní tuzemské dálnice mezi Prahou a Brnem v historii. Na 52 kilometrech budou měřit radary.

Postupně se omezí provoz na sedmi úsecích D1 o celkové délce 71 kilometrů. Nejdelší – u Humpolce na Vysočině – bude mít 25 kilometrů. Vůbec první na řadě je úsek z Mirošovic do Hvězdonic ve středních Čechách, další začnou přibývá od příští soboty.

„Už to nechceme prodlužovat,“ vysvětluje dvojministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO), proč se stavaři pouští na všechny zbývající úseky. Cílem je, aby bylo příští rok hotovo.

To se ale nepodaří kompletně. Ministerstvo už nezmiňuje opravu úzkého mostu Šmejkalka u Mirošovic, který slouží od 40. let minulého století. Jeho rekonstrukce se může táhnout dalších několik let, po něž bude cesta mezi největšími českými městy ztížená.

Řidičů se první dva týdny opravy téměř nedotknou. Zpočátku totiž budou probíhat hlavně přípravné práce v odstavném pruhu.

Teprve začátkem března vzniknou zúžení s omezenou rychlostí. Tu bude stát vymáhat radary a na pěti ze sedmi částí zavede úsekové měření. I když tam budou cedule, které na radar upozorní, dá se opět očekávat, že přilehlé obce nebudou stíhat inkasovat miliony korun z pokut. Jen Velké Meziříčí předloni na přilehlém opravovaném úseku D1 vybralo 60 milionů korun. „Nechceme vybírat pokuty. Historicky se nám měření osvědčilo, v úsecích se snížila nehodovost a jde i o bezpečnost lidí, kteří na rekonstrukci pracují,“ vysvětluje šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Vláda se letos do rekonstrukce D1 pouští s nebývalou vervou. Vznikl dokonce zvláštní tým, do něhož se vedle Havlíčka zapojil i premiér Andrej Babiš.

Důvodem, proč vláda v takové míře řeší opravu dálnice, je to, že jde dlouhodobě o velmi sledované téma. Předloni v prosinci nezvládnutá modernizace dokonce vedla ke konci ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO).

Kvůli sněžení došlo v opravovaném úseku ke kolapsu. Ředitelství silnic a dálnic přitom již od léta vědělo, že stavební firma nezvládne úsek před zimou předat. Rozlícená veřejnost pak češtinu obohatila o spojení jako Ťokův průsmyk – úsek dálnice D1 vedoucí přes Vysočinu – nebo kalamitní sníh – to je ten, který způsobuje zákeřné dopravní komplikace. Veřejnost nepřijala s pochopením ani započítání rekonstrukce D1 do stavby nových dálnic. Formálně sice o novostavbu jde, ale žádná nová trasa nevzniká.

Důkladná příprava

Z tehdejší mnohahodinové zácpy si vláda vzala ponaučení a hlavně kvůli blížícím se volbám nechce nic takového opakovat. Dokonce i premiér Babiš (ANO) by měl být o všem prakticky neustále informován. Posíleny mají být odtahové služby, pro každé nepojízdné osobní vozidlo by měly přijet do 30 minut. A pracovat se stejně jako v minulosti má i v noci.

„Dovolím si říci, že jsme nic nepodcenili,“ prohlásil včera ministr Havlíček. „Je to priorita vlády a zajímá se o to i premiér,“ doplnil.

Ministr také apeluje na řidiče, aby dodržovali dostatečné rozestupy a maximální rychlost. Zdůraznil, že své si musí odpracovat stavební firma, stát i řidiči dodržováním pravidel.

Opravy přitom začnou letos dříve, než se plánovalo. „Je velké riziko poslat v zimě auta do režimu dva plus dva pruhy s úzkým profilem vozovky. Předběžně počítáme se zahájením prací v polovině března,“ říkal ještě koncem loňského roku v rozhovoru s LN šéf ŘSD Mádl. Na Vysočině počítali se začátkem dubna. Počasí je ale nakonec příznivější, než se čekalo.

Letos by se mělo dokončit 37 kilometrů dálnice, zbývajících 34 pak příští rok. Jako první by měli stavaři předat 14kilometrový Ťokův průsmyk u Humpolce, a to už v půlce srpna. Následovat budou úseky, na kterých se pracovalo už loni.

Nicméně drncání mezi Prahou a Brnem, přezdívané brněnské schody, bude nutné přetrpět přinejmenším ještě letos.

Na závěr si ŘSD nechává středočeský most Šmejkalka u Senohrab. Ten se začal budovat již během protektorátu v roce 1939, na konci 40. let zůstal nedokončen. V 70. letech prošel rekonstrukcí a jako jediný z mostů zamýšlené hitlerovské dálnice je od roku 1977 používán i na dálnici D1.

Příliš úzký most

Jenže je příliš úzký, a navíc jeho konstrukce nedovoluje, aby byl provoz sveden pouze na polovinu vozovky jako na dalších rekonstruovaných úsecích. Bude nutné jej přestavět a z původního mostu zbude jen oblouk.

A protože dopravu není kam odklonit, bude nutné vybudovat nad 45 metrů hlubokým údolím ještě provizorní most. Omezení v této části dálnice jen 20 kilometrů za Prahou budou trvat ještě několik let.