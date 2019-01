Počet cestujících ve vlacích se po zavedení slev zvýšil zhruba o čtyři procenta

PRAHA Počet cestujících ve vlacích Českých drah se po zavedení slev pro studenty a důchodce zvýšil proti podzimu 2017 zhruba o čtyři procenta. Růst počtu cestujících v řádu jednotek procent zaznamenaly i RegioJet nebo Arriva. Zvýhodnění cestující tvoří celkově asi třetinu všech pasažérů. Vyplývá to z informací dopravců. Stát na kompenzacích za slevy vyplatil dopravcům za první dva měsíce 975 milionů korun.

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1. září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného, kterou na jaře schválila vláda.



Růst počtu cestujících je podle dopravců pozvolný, nárůst přitom nepřisuzují pouze slevám. „Počet cestujících nám roste kontinuálně již několik let a bylo tomu tak i loni před zavedením slev. Zmíněné zvýšení je proto výsledkem jak dlouhodobého příklonu veřejnosti k železniční dopravě, tak zavedení slev, které nepochybně cílové skupiny motivovaly k častějšímu cestování,“ podotkl mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Přehled dopravců s největším objemem faktur za září a říjen Dopravce - Fakturovaná částka v korunách České dráhy - 450,153 milionů

RegioJet - 46,131 milionů

Leo Express - 13,689 milionů

GW Train Regio - 4,126 miliony

ARRIVA MORAVA, a.s. - 40,346 milionů

STUDENT AGENCY, k.s. - 26,153 milionů

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. - 25,756 milionů

Slevy zatím využívají podle dopravců více studenti. „Vzhledem k tomu, že studenti často nemají jinou alternativu dopravy než právě veřejnou dopravu, jsou to právě oni, kdo využívá slev v největší míře,“ uvedl mluvčí Arrivy Martin Farář. Zájem seniorů ale zvolna také roste.

Přeplněnost souprav podle dopravců nehrozí, někteří z nich však kvůli zvýšenému zájmu spoje posilovali. České dráhy tak na podzim trvale posílily vlaky zejména na linkách z Prahy na východ republiky, především do Ostravy, Žiliny, Brna nebo Hradce Králové. Vozy dopravce přidal i na trase Praha-České Budějovice. Spoje průběžně posiloval o další vozy například také RegioJet.

Za dva měsíce téměř miliarda

Ministerstvo dopravy před zavedením slev předpokládalo, že kompenzace, které vyplatí dopravcům za poskytnuté slevy, vyjdou na 5,83 miliard korun ročně. Za první dva měsíce platnosti slev zatím stát dopravcům vyplatil přes 975 milionů korun, z toho 512 milionů za říjen, kdy se na vyšších kompenzacích projevil začátek školního roku na univerzitách. „Celkově se nicméně na predikci ročních výdajů ve výši zhruba šest miliard korun nic nemění,“ řekla mluvčí ministerstva Lenka Rezková.

Nejvíce zatím vyfakturovaly České dráhy, které za září a říjen dostaly 450 milionů korun, druhý RegioJet 46 milionů korun. Z autobusových dopravců nejvíce vyfakturovala Arriva Morava, která dostala celkem 40 milionů korun.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V rámci železniční dopravy platí pouze ve vozech druhé třídy.