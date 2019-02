Počet projetí na červenou na drahách stoupl o 13 procent, jednou z příčin je špatné školení strojvedoucích

PRAHA Počet návěstidel projetých na červenou na české železnici loni meziročně vzrostl o 13 procent na 142. Více než tři čtvrtiny případů se staly ve stanicích na semaforech, které povolují vjezd a odjezd, nebo při posunu. Na tiskové konferenci Drážního úřadu to uvedl ředitel jeho provozně-technické sekce Jan Lehovec.

„Příčin nárůstu je několik. Jednou z nich je to, že strojvedoucí jsou ze strany dopravců školeni pouze formálně a mají tak jenom obecné znalosti. Také jich je nedostatek a tím pádem jezdí rovněž ti, kteří občas udělají problém. Máme i takové podezření, že že někteří se ne vždy věnují sledování trati a řízení vozidla. Nelze to úplně vymýtit, ale snažíme se tomu osvětovou i kontrolní činností zabránit,“ řekl Lehovec.



Další příčinou nárůstu těchto mimořádných událostí na železnici podle něj mohou být zvyšující se výkony dopravců. „Díky vybavení i lepšímu zabezpečení navíc mohou být některé mimořádné události hlášeny i v případech, kdy se tak v minulosti nestalo,“ doplnil Lehovec.

Podle ředitele Drážního úřadu Jiřího Koláře se zatím nepodařilo zjistit, jaká kategorie strojvedoucích je nejproblémovější a úřad by se na ni měl co nejvíce zaměřit. „Nevíme, jestli je to spíše mladší nebo starší strojvůdce, jestli se případy stávají třeba před půlnocí nebo na konci směny. Je to velmi různorodé,“ uvedl Kolář.

Úřad chce podle něj zavést povinný monitoring licence strojvůdců ve výchozí stanici. Jde o to, že strojvedoucí by při nástupu do lokomotivy musel spolu s číslem vlaku odeslat dispečerovi Správy železniční dopravní cesty také číslo svojí licence. „Tento systém bude sledovat, aby strojvedoucí nepřesáhl 13 hodin jízdy ve 24 hodinách. Budeme potírat trend, kdy si některé malé společnosti přes internet půjčují strojvůdce a ti nastupují od jednoho dopravce ke druhému,“ řekl Kolář.

Drážní úřad podle něj v budoucnu plánuje povinné jízdy na trenažérech, na kterých by se daly simulovat určité krizové situace, podobně jako v letecké dopravě. „České dráhy si pořídily dva trenažéry, v Praze a České Třebové. Je potřeba mít zpracovanou legislativu, aby povinnost školení na trenažérech měli všichni dopravci. Například tři hodiny ročně,“ dodal Kolář.

Mimořádným situacím by podle něj bylo možné předcházet také tím, že by Drážní úřad mohl odebrat licenci strojvedoucím, kteří způsobí například dva incidenty v jednom roce. V současné době ji může odebrat pouze kvůli ztrátě zdravotní způsobilosti nebo záznamu v trestním rejstříků. Další možností je to, že strojvůdce požádá o odebrání licence sám. Loni zaniklo strojvůdcům 113 licencí, meziročně o čtyři více. Z toho 55 ze zdravotních důvodů a v 58 případech na vlastní žádost.