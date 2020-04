Zájem o cestování se vrací do normálu, hlásí RegioJet. Nabízí rezervace na léto, poptávka prý bude obrovská

Brno Podle RegioJetu se zájem o cestování postupně vrací do normálu. I proto začal nabízet možnost rezervace jízdenek na léto a od 14. června nabízí prakticky plný rozsah vlakových spojů na trasách z Prahy na Ostravsko a z Prahy přes Brno do Břeclavi. Zároveň apeluje na to, aby byla dána jasná pravidla pro to, kdy se otevře možnost cestovat do sousedních zemí, uvedl v tiskové zprávě mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

„Dáváme do předprodeje jak plný rozsah vlakových spojů, tak počítáme s plným rozsahem palubních služeb, na něž jsou cestující zvyklí,“ uvedla ředitelka autobusové a vlakové dopravy Ivana Kašická. Řada lidí už si podle ní chce nyní zajistit jízdenky pro letní cestování i proto, že poptávka bude patrně obrovská. Lidé dají přednost dovolené v Česku vzhledem k situaci s covid-19. Zatím není vůbec zřejmé, kdy vláda otevře hranice pro běžné cestování.

Konec ‚zlatého dolu‘, nikdo nelétá. Správce nebe nad Českem potřebuje státní pomoc Současný zvýšený zájem je podle něj daný tím, že začínají ve větší míře fungovat úřady, firmy či vysoké školy a lidé mají více možností vyřídit si své záležitosti. RegioJet tak začne zvyšovat počet spojů postupně v následujících dvou týdnech. Zároveň hodlá zachovat některá hygienická opatření, aby garantoval bezpečnost přepravy. Firma Radima Jančury považuje také za důležité, aby vláda jasně řekla, kdy je možné uvolnit přeshraniční přepravu, zejména do Rakouska a na Slovensko, kde momentálně není riziko šíření nemoci covid-19 nijak odlišné od Česka. „V Rakousku se situace rychle vrací do normálu a pro české dopravce, kteří patří ke středoevropské špičce, je obnovení působení na tamním trhu zásadní. Podobně to platí o Slovensku,“ uvedla Kašická.