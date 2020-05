Pomůže Německo Lufthanse? Rozhodnutí padne brzy, oznámila kancléřka Merkelová

BERLÍN Rozhodnutí o vládní pomoci německým aerolinkám Lufthansa padne v brzké době. Uvedla to ve středu kancléřka Angela Merkelová s tím, že kabinet na toto téma vede „intenzivní jednání“ se samotnou firmou i s Evropskou komisí. Bližší detaily k chystané dohodě nesdělila. Stejně jako mnoho dalších leteckých přepravců čelí i Lufthansa vážným potížím kvůli poklesu letecké dopravy v důsledku koronavirové pandemie.

„O Lufthanse vláda intenzivně jedná se společností i s Evropskou komisí. Zanedlouho lze očekávat rozhodnutí. Nemohu ale hovořit o detailech, když rozhovory probíhají,“ uvedla Merkelová.



Magazín Der Spiegel již dříve informoval, že byl dosažen kompromis ohledně způsobu, jakým stát do největší německé letecké společnosti vstoupí: měl by ve firmě obdržet 25procentní podíl plus jednu akcii a poskytl by společnosti potřebný kapitál. Stát by současně obsadil dvě křesla ve 20členné dozorčí radě. Celkem by vstup do firmy měl státní pokladnu přijít na devět miliard eur (246 miliard korun).

Podle informací agentury DPA se koaliční kabinet naopak usnesl na tom, že vláda obdrží ve firmě méně než 25 procent akcií. Nebude tak mít možnost blokovat důležitá rozhodnutí firmy.

Rozhovory o vládní pomoci Lufthanse vede Berlín již několik týdnů. Složitá jednání se neodehrávala pouze mezi vládou a firmou, ale i mezi oběma koaličními partnery - konzervativní CDU a levicovou SPD. Zatímco většina spolustraníků kancléřky Merkelové v CDU prosazuje jen takzvanou tichou účast státu ve firmě, sociální demokraté z SPD vznášeli vůči Lufthanse více požadavků a chtěli, aby vláda po vstupu do firmy co nejvíce ovlivňovala její chod.

abl ank