Praha a dopravní podnik otevřou výstup z metra C Budějovická v řádu týdnů

Praha Praha a DPP v příštích týdnech otevřou jižní výstup ze stanice metra C Budějovická. Magistrát nyní čeká na povolení od odboru dopravních agend vyměnit sloupky podpírající poškozenou terasu. Novinářům to v úterý řekl primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD). Náklady oprav by neměly přesáhnout pět milionů korun. Pasáž je kvůli havarijnímu stavu uzavřena od konce ledna a lidé jdoucí na polikliniku nebo na radnici Prahy 4 musejí pasáž obcházet.

DPP podle Dolínka už vybral dodavatelskou firmu, která sloupky podpírající terasu vymění. Magistrátní odbor majetku vydal souhlas s tím, že práce na majetku města mohou být provedeny. Jakmile se tak stane, DPP bude potřebovat dva dny na kontrolu všech zařízení výstupu ze stanice včetně eskalátorů.

Uzavření pasáže se od začátku nelíbí nejen obchodnímu centru DBK, s kterým město bezvýsledně jednalo o možném odprodeji terasy. Proti uzavření se postavila také radnici Prahy 4. Jak úřad, tak obchodní centrum magistrát několikrát vyzvaly, ať pasáž zprůchodní. Ministerstvo dopravy magistrátu na začátku června přikázalo, že musí prověřit, zda lze terasu a pasáž zprůchodnit.

Kromě pasáže je zavřen i jižní výstup z metra. Lidé tak musejí na polikliniku a na radnici Prahy 4 chodit výstupem směrem k Olbrachtově ulici a následně jít buď okolo DBK, nebo po Budějovické či Poláčkově ulici a zahnout do ulice Antala Staška, kde budova stojí.