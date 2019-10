Praha chce mít do konce roku povolení na trať z Modřan na Libuš. V listopadu by měla mít potřebné pozemky

Praha Vedení hlavního města chce mít do konce letošního roku platné stavební povolení pro stavbu prodloužené tramvajové trati z Modřan do Písnice. V listopadu by měl magistrát získat potřebné pozemky. Stavební povolení by mělo získat rovněž prodloužení trati z Barrandova do Slivence. ČTK to ve čtvrtek řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Zastupitelé hlavního města by měli podle Scheinherra v listopadu schválit směnu potřebných pozemků s Nemocnicí Motol, která je v trase z Modřan do Písnice trati vlastní. „Nemocnice je získala od pacienta, který jí je odkázal,“ řekl Scheinherr. Jakmile je bude město mít, nebude prý nic bránit vydání platného stavebního povolení. „Já bych byl rád, aby se v příštím roce začalo stavět, reálné to je,“ řekl Scheinherr.

Václavské náměstí bude vypadat jinak, než se plánovalo. Tramvaje pojedou po okrajích Tramvaje do Modřan v současné době končí na smyčce Sídliště Modřany. Pokračování je plánované bez tramvajové smyčky a budou na něm jezdit obousměrné tramvaje. Pro stavbu smyčky by město muselo získat další pozemky. Dřívější odhad nákladů hovořil o asi 500 milionech korun. Přesná částka ale zatím není známa. V další fázi chce město trať prodloužit na Nové Dvory. „Nechal jsem na to zpracovat materiál a pokud vše dobře dopadne, tak záměr předložím radním a zadali bychom dopravnímu podniku (DPP), ať prodloužení začne projektovat,“ řekl Scheinherr. Tím by byl vyřešen problém smyčky, neboť prodloužená trať je na magistrátních pozemcích. Pražský dopravní podnik přestaví hloubětínskou vozovnu skoro za 2 miliardy. Původní budovu odstřelí V případě tratě do Slivence bude podle náměstka v nejbližších dnech vydáno stavební povolení na takzvanou nultou etapu. „Což je napojení současné smyčky na novou trať,“ řekl. Souběžně s tím bude město žádat o stavební povolení také na další fázi výstavby. To by se mohlo stát do konce roku. Dál bude rovněž prodloužena trať z Divoké Šárky na sídliště Dědina. Tramvajové koleje tu mají být prodlouženy o 2,4 kilometru směrem na Dědinu a na trase má být pět zastávek. Podle dřívějších plánů by stavba měla stát asi 893 milionů korun.