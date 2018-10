Praha se chystá na prodloužení tramvajových tratí, koleje povedou blíž k letišti

PRAHA Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) chystá prodloužení některých tramvajových tratí. Tyto plány jsou součástí strategických plánu do roku 2020. Hlavním cílem těcho plánů je výstavba trasy metra D, kromě toho však proběhne i rekonstrukce a prodloužení tramvajových tratí. Z Divoké Šárky tramvaj pojede až na Dědinu, cestující se tak dostanou blíž k letišti.

„Připravujeme i velké investice do tramvajových tratí. Kromě prodloužení tratě z Divoké Šárky do zastávky Dědinská za 890 milionů korun a z Barrandova do Slivence za 690 milionů korun do roku 2021 to jsou výstavby dvou tramvajových smyček,“ řekl Tomáš Kaas, investiční ředitel a člen představenstva DPP. Tramvajová trať bude prodloužena taky z Modřan do Libuše, nová smyčka vznikne na Zahradním městě a u zastávky Depo Hostivař. Kromě toho DPP postaví novou vozovnu v Hloubětíně.

Vizualizace prodloužené trati Sídliště Modřany - Libuš. Trať má stát 530 milionů korun.

Blíž k letišti

Nová tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská má za cíl nabídnout obyvatelům sídliště Na Dědině přímé spojení nejen k metru, ale také k úřadům a zdravotnickým zařízením v rámci Prahy 6 a dále i do centra Prahy. V novém úseku o délce 2,3 km je navrženo pět párů nových tramvajových zastávek. Cestující se tak můžou tramvají dostat blíže k Letišti Václava Havla.



„Cílem stavby je rozšíření trvale udržitelné a ekologicky výhodné tramvajové dopravy. Tramvajová trať také přinese sídlišti benefit v podobě kapacitnějšího dopravního prostředku s možností pestřejší směrové nabídky dopravního spojení, kdy spoje nebudou končit jen u nejbližší stanice metra,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí DPP Hana Pohanová.



Vozovna Hloubětín

Dopravní podnik podle Pohanové již před pěti lety při provozní kontrole odhalil deformaci střechy vozovny v Hloubětíně. „Vykazovala závažné vady, kvůli kterým musela být provizorně podepřena a od ledna 2018 musela být hala uzavřena,“ dodala Hana Pohanová. DPP tak nucenou rekonstrukci využije k tomu, aby zde vznikla stavba s menší energetickou náročností a šetrnější k životnímu prostředí. Nově v Hloubětíně vznikne hala oprav a odstavů tramvají, ze stávajících budov bude zachovaná hala myčky tramvají a hala se soustruhem pro údržbu kol.



V Hloubětíně má vzniknout nová vozovna. Výstavba by měla začít jako první ze všech plánovaných projektů. Vyjde na 1,64 miliard korun.

Právě výstavba nové vozovny by měla být prvním počinem z plánovaného rozvoje tramvajových tratí. „Je nejpravděpodobnější, že jako první zahájíme výstavbu vozovny v Hloubětíně, kde budou práce trvat několik let. Jako projekt, jenž bude nejdříve dokončen, se nyní jeví smyčka Zahradní Město, kterou chceme zprovoznit společně s novou železniční stanicí,“ dodala Pohanová. Stavba nové vozovny v Hloubětíne bude stát přes 1,6 miliard korun.