Strážníci v pražských modrých zónách přitvrdili. Za první den podle nových pravidel odtáhli 47 aut

PRAHA Městská policie v Praze od úterý začala ve velkém odtahovat auta, která řidiči bez povolení zaparkovali v modrých zónách. V první den tak učinila hned ve 47 případech. Cílem je zvýšit respektovanost parkovacích pravidel.

Policie monitorovací činnost a četnost zásahů v oblasti modrých zón posílila na základě žádosti z vedení Prahy. „Důvodem má být přesvědčení, že existuje přímá úměra mezi počtem odtahů a respektovaností zón,“ sdělil v e-mailovém vyjádření ředitel Městské policie hlavního města Prahy (MP) Eduard Šuster.



Nově nyní hrozí odtažení řidičům ze zón na území městských částí Praha 4, 5, 6, a 8. Na Praze 1, 2, 3 a 7 by se mělo odtahování vozidel zintenzivnit.



Devět odtahových vozidel místo 16

Opatření je zatím omezené a pouze zkušebního charakteru. „Původní požadavek náměstka primátora hlavního města Prahy pro dopravu zněl nasazení 16 odtahových vozidel s příslušným počtem hlídek strážníků. Městská policie se v období od 15. 10. 2019 do 15. 1. 2020 rozhodla nasadit devět odtahových hlídek, jejichž prioritním úkolem bude nařizování odtahů z rezidentních (modrých) zón,“ uvedl Šuster. „Po třech měsících budou veškerá data vyhodnocena a bude rozhodnuto o tom, zda-li bude požadavku vyhověno v plném rozsahu, tedy zda bude nasazeno 16 odtahových vozidel a 16 odtahových hlídek strážníků,“ doplnil.



V úterý, první den zvýšeného monitoringu ulic policií, bylo odtaženo hned 47 vozidel, zatímco v pondělí pouze devět. Podle dat MP se postupně množství těchto zásahů snižovalo. Z 22 000 odtažených aut v roce 2011 na pouhých 3 000 za rok loni, což odpovídalo přibližně 8 autům denně.

Poplatek za odtažení vozidla je v současnosti 1900 korun, 3800 pak stojí zpětné odtažení. Za stání na odtahovém parkovišti zaplatí provinilec v prvních třech dnech 250 korun za den. Pokud tam nechá stát auto déle, navýší se tato částka dokonce na 400 korun za den.



Podle Šustera je otázkou, zda počet odtahů ovlivňuje řidiče parkující tam, kde nemají. „Dnes i nerezident - po zaplacení určitého poplatku a po určitou dobu - může naprosto legálně parkovat v rezidentní zóně. Tato skutečnost je často zneužívána tak, že poté, co se v ulici objeví strážník městské policie, většina do té doby neoprávněně parkujících řidičů, si přes mobilní aplikaci zaplatí poplatek - samozřejmě ten minimální - a vozidla pak disponují platným parkovacím oprávněním po celou dobu, co je strážník na místě.“



„Příčina však může být také v zásadách správního řízení - ve smyslu slučování jednotlivých protiprávních jednání do jednoho s jednou sankcí -, nebo ve špatné vymahatelnosti porušení pravidel poté, co je podezření ze spáchání protiprávního jednání ze strany městské policie oznámeno správnímu orgánu. To jsou však již otázky spadající mimo kompetenci MP Praha,“ konstatoval Šuster.



Před posílením monitorovací činnosti v zónách placeného stání městská policie varovala už minulý čtvrtek na sociálních sítích a internetových stránkách, kde v rámci prevence nepovoleného parkování žádala řidiče o sdílení příspěvku.



Řidiči pozor! Nedejte nám příležitost odtáhnout vám vozidlo.

Rozšiřování modrých zón

Nový systém parkovacích zón funguje v Praze od roku 2016 a spravuje ho Technická správa komunikací (TKS), provoz a údržbu zajišťuje společnost ELTODO, která zakázku vysoutěžila v roce 2015. Tento systém eviduje vozidla podle poznávací značky a monitoring provádí hybridní vozidlo snímající SPZ pomocí kamer.



„Současný systém kontrol v zónách placeného stání byl doposud koncipován jako dohled smluvního partnera (ELTODO) správce komunikace (TSK), bez zásadní činnosti pražské městské policie. Strážníkům se tak uvolnily kapacity pro dohled a řešení jiných druhů protiprávního jednání a jiným prioritám, například veřejnému pořádku a podobně,“ uvádí dál šéf MP. Situace se podle něj nyní vrátí před rok 2016, a strážníci by tak měli být v parkovacích zónách znovu aktivní.

Během fungování nového systému se zóny placeného stání dále rozšiřují. V současnosti fungují v městských částech Praha 1 až 8 a 13, 16 a 22. Nejbližší rozšíření se chystá v prosinci, kdy budou nové zóny na Praze 9 ve Vysočanech a také v Libni. Praha 4 chystá rozšíření do Braníku, Podolí, Michle a Krče a na Praze 5 například Červený Vrch.