Prahu čeká dopravní rébus. Uzavření železničního mostu pod Vyšehradem může způsobit dopravní kolaps

PRAHA Špatný stav mostů v Praze se stal opět tématem. Tentokrát je středem pozornosti železniční most na Výtoni. Jeho ocelová konstrukce by se měla do pěti let zbourat. Budoucnost mostu je zatím nejasná, pokud by se uzavřel, mohl by nastat dopravní kolaps. Přerušení vlakových spojů mezi hlavním a smíchovským nádražím by totiž dramaticky zatížilo navazující dopravu ze Smíchova do centra Prahy.

Na zbourání stávající ocelové konstrukce mostu se shodli všichni zástupci středeční schůzky, která se věnovala budoucí podobě mostu na pražské Výtoni. Jak by se mělo postupovat v příštích letech a předejít tak scénáři, kdy by přes most nemohly projíždět vlaky, se ale zástupci nejdůležitějších institucí zatím nedohodli.

Vizualizace nové podoby vyšehradského mostu. Foto: SŽDC.

Případné uzavření vyšehradského železničního mostu by bylo komplikací nejenom pro Pražany. Denně zde projedou stovky vlaků mířících ze západních Čech. „Je to srovnatelná situace, jako kdyby se zcela uzavřela dálnice D1. To se nesmí stát,“ řekl pro LN Tomáš Záruba, ředitel Centra pro efektivní dopravu. Podle představ Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která je provozovatelem mostu, by k tomuto scénáři ale nemělo dojít.



Náhradní trasa přes Branický most

Vlaky, které přijíždějí ze západu, by během uzavření musely hledat novou trasu vedoucí na hlavní nádraží. Ta by pravděpodobně vedla přes Branický most, ten je ovšem jen jednokolejný. Navíc by došlo k odříznutí smíchovského nádraží, které je pro řadu lidí cílovou stanicí. Mezi hlavním a smíchovským nádražím přitom momentálně ve špičce projede až deset vlaků v jednom směru.

Pokud by naopak některé vlaky nepokračovaly na hlavní nádraží a nekřižovaly by řeku Vltavu, tak by vznikl nový dopravní uzel u Smíchovského nádraží, odkud by se cestující snažili dopravit do centra, ať už metrem nebo tramvají.

Variant, jak vyřešit problém s železničním mostem, je hned několik. Tou první a zřejmě nejpravděpodobnější je nahrazení stávající mostní konstrukce novou. Tento krok je nejlogičtější i pro SŽDC. Stará konstrukce by se nahradila replikou současného mostu, která by se stavěla za provozu. „Nahrazení staré konstrukce by mohlo probíhat po částech. Železniční provoz by během samotné stavby zůstal vždy zachován alespoň po jedné koleji,“ řekl pro LN mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Výměna konstrukce by pak podle Illiaše trvala jen několik dnů a železniční doprava by se zde zastavila na co nejmenší dobu.



V případě, kdy by SŽDC v lednu příštího roku začalo připravovat záměr projektu stavby a do dubna získalo dopravně územní rozhodnutí, tak je podle Iliáše reálné, že by se výstavba kopie mohla zahájit v letech 2022 až 2024.



Volba nejmenšího zla

Pokud by vlaky mohly projíždět přes vyšehradský železniční most alespoň po jedné koleji, tak by to pro dopravce neznamenalo tak velký problém. Část vlaků by ale musela být odkloněna na náhradní trasu. Ta by vedla přes Branický most a vršovické nádraží. Momentálně některé vlaky jedoucí z Moravy dočasně zastavují na smíchovském nádraží i přesto, že by měly končit na tom vršovickém. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce nádraží a okolních tratí, která by měla skončit v roce 2021. Opětovné otevření by tak mohlo ulevit trase přes železniční most.



Nejhorší možnou variantou pro cestující i dopravce by bylo dlouhodobé uzavření mostu a přesunutí všech vlaků na Branický most. Tím by došlo u vlaků mířících na hlavní nádraží k odříznutí od smíchovského nádraží a také k přehlcení jednokolejné trati. Hypotetickým řešením by také mohla být varianta, že by některé vlaky jedoucí ze západu končily na smíchovském nádraží, a nemusely by tak křižovat Vltavu. Problémem by mohlo být přehlcení metra na trase B a musely by se posílit také tramvaje.



Jako další varianta, jak vyřešit špatný stav mostu, se jeví stavba nového mostu vedle toho dosavadního. Výhodou by byl fakt, že by mohla být trasa rovnou tříkolejná a rozšířila by se tím dopravní kapacita. Jak tento železniční hlavolam dopadne, se dozvíme nejdříve v půlce prosince, kdy se koná další jednání zástupců SŽDC, pražského magistrátu a dalších institucí.