MHD v Praze a okolí sjednotí barvu. V metropoli narazila změna na politický odpor, proti je i Kotas

Praha Autobusy, tramvaje, příměstské vlaky i soupravy metra zapojené do Pražské integrované dopravy (PID) by měly mít v budoucnu jednotný šedočervený design, a to jak na území Prahy, tak Středočeského kraje. Návrh grafického studia superlative.works, který uspěl v loňské soutěži, v pondělí schválili pražští radní.

Prozatím by se měl design otestovat na některých vozech dopravního podniku, po schválení kompletního designového manuálu by se vozy neměly přebarvit plošně, ale jen nově pořizovaná vozidla nebo při opravách či výměně polepů. V Praze budou povinné roušky v lékárnách nebo v čekárnách. Situace není úplně růžová, řekla hygienička Vedení města plán zdůvodňuje zejména tím, že se systém PID postupně rozšiřuje do Středočeského kraje a spolu s tím je vhodná doba na sjednocení podoby vozů v celém systému, aby bylo jasné na první pohled, že v daném dopravním prostředku platí jízdenka PID. Podle důvodové zprávy se má nový systém týkat „autobusů, vybraných typů tramvají, výhledově i vlaků (po schválení i Středočeským krajem) a dalších dopravních prostředků v rámci systému PID.“ Týkat se naopak nemá tramvají T3 a jejich modernizovaných typů. Na základě pondělního rozhodnutí zpracuje vítězné studio superlative.works kompletní grafický manuál, který poté znovu schválí orgány města a výhledově i kraje. Postup při výběru byl prý netransparentní Na nový vzhled vozů i loga a další vizuální prvky vypsal Ropid, který se stará o pražskou MHD, podle schváleného dokumentu ve spolupráci s agenturou Czechdesign loni na podzim designovou soutěž. Porota z pěti účastníků vybrala vítězný návrh. Náklady na soutěž byly podle dokumentu do dvou milionů korun a byla neveřejná, Ropid oslovil uchazeče a následně z těch, kteří měli zájem, vybral pět účastníků. Postup vedení města při výběru kritizovala například opoziční ODS, podle předsedkyně klubu občanských demokratů Alexandry Udženiji byl netransparentní. Podle vedení města je to v podobných případech běžný postup, což potvrdil i antimonopolní úřad, který neshledal důvod zakázku prošetřit. Stanice metra A Jiřího z Poděbrad se kvůli opravám na 10 měsíců uzavře. Vítěz tendru by měl být znám na konci prázdnin Plán kritizují také koaliční Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). „V době koronavirové krize mají být finanční prostředky využity smysluplněji ve prospěch obyvatel Prahy. Doba není tomuto nakloněna a tyto návrhy působí nevhodně, obzvláště ve chvíli, kdy naši koaliční partneři vedou také debatu o zdražování MHD a parkování v hlavním městě,“ uvedl předseda klubu Spojených sil Jiří Pospíšil. Proti plánu veřejně vystoupil architekt Patrik Kotas, který vytvořil design řady typů tramvají a souprav metra a který vedení města hrozí právním sporem z důvodu ochrany duševního vlastnictví. V pondělí schválený materiál obsahuje právní stanovisko dopravního podniku, podle kterého by mohl Kotasův nárok představovat problém a podnik doporučuje otázku konzultovat s odborníkem na tuto problematiku. Systém Pražské integrované dopravy zahrnuje kromě pražské MHD také vlakovou a autobusovou dopravu ve velké části Středočeského kraje, která se postupně rozšiřuje. Loni se například rozšířila do Nymburska, Příbramska, Poděbradska a Kolínska, systém funguje také na Berounsku, Kladensku či Mělnicku. Letos se má připojit například Dobrovicko, Voticko, Kokořínsko, Městeckokrálovsko nebo další části Rakovnicka a Kolínska.