Pražské letiště zvýšilo počet cestujících o devět procent na rekordních 16,8 milionu

PRAHA Pražské Letiště Václava Havla v loňském roce odbavilo rekordních 16,8 milionu cestujících, což je meziročně o devět procent více. Zvýšil se i počet vzletů a přistání, který vzrostl o téměř pět procent na 155 530 pohybů. V tiskové zprávě to v úterý sdělilo Letiště Praha. Počet cestujících se na letišti každoročně zvyšuje od roku 2013.

K nárůstu počtu odbavených pasažérů pomohlo i zvýšení počtu pravidelných linek. Lety z Prahy zahájily další tři letecké společnosti a létat se začalo do sedmi nových míst. „Výrazně se nám dařilo posilovat spojení do dálkových destinací, a to v navyšování počtu frekvencí, kapacit i otevírání zcela nových linek. Díky tomu využilo dálková spojení s Prahou vloni o 250.000 cestujících více, což je 24procentní nárůst,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.



Celkem své lety z Prahy odbavovalo 69 dopravců, a to do celkem 171 destinací. Nově se mezi nimi objevily například Filadelfie či Jerevan.

Největší nárůst zájmu byl o Budapešť

Nejoblíbenější zemí, kam směřovalo nejvíce cestujících, byla tradičně Velká Británie, kam směřovalo více než dva miliony pasažérů. K dalším vyhledávaným zemím patřily Itálie, Rusko, Španělsko a Německo. Z destinací byl v roce 2018 nejvytíženější Londýn s 1,3 milionu cestujících, následovaly Paříž, Moskva, Amsterdam a Frankfurt.

Oproti roku 2017 loni nejvíce vzrostl zájem o lety do Budapešti, a to o více než 82 procent. Výrazně se zvýšil také zájem o lety do Barcelony, a to téměř o 35 procent. Z čistě dovolenkových destinací využilo nejvíc cestujících linky do Antalye, Heraklionu, Hurgady, Burgasu a Marsá Alam.

Z velikostně srovnatelných letišť ve střední Evropě ohlásila výsledky zatím Varšava, kde počet cestujících loni stoupl o 12,7 procenta na rekordních téměř 17,76 milionu. Vídeňské letiště zatím konečná čísla za rok 2018 neoznámilo, podle odhadů by však mělo odbavit zhruba 27 milionů pasažérů, meziročně o deset procent více.