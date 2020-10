Pražský dopravní podnik dostane od města více než miliardu korun na investice do stavby metra a tratí

Praha Pražský dopravní podnik (DPP) dostane od hlavního města peníze na stavbu metra D, opravy tramvajových tratí nebo vybudování bezbariérového vstupu do stanice metra C Opatov. Celkem dostane podnik na investice zhruba 1,17 miliardy korun. Rozhodli o tom pražští zastupitelé. DPP je největší městskou firmou, která zaměstnává téměř 11.000 lidí. Provozuje městkou hromadnou dopravu (MHD).

„Jedná se o investiční dotaci na akce spojené s výstavbou tramvajové infrastruktury a stavby metra D. Jedná se o akce, které byly realizovány letos, takže DPP peníze již reálně proinvestoval a tímto mu to dofinancováváme,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).



Nejvyšší částka půjde na přípravu stavby první části trasy metra D z Pankráce do Písnice, a to necelých 975 milionů korun. V polovině loňského roku město s DPP zahájilo geologický průzkum, který byl na dvou místech již dokončen a na dalších dvou bude pokračovat do léta příštího roku. Samotná výstavba trasy by měla být zahájena na jaře 2021.

Druhou nejvyšší částku, 55 milionů, vydá podnik na vybudování odstavného kolejiště v areálu opraven tramvají. Samotná výstavba se uskutečnila v letech 2018 až 2020 a celkem podnik vyšla na více než 240 milionů. Odstavné koleje DPP využívá při rekonstrukci vozovny v Hloubětíně, odkud sem dočasně přesunul část tramvají.

Další peníze půjdou na opravy tramvajových tratí ve Starostrašnické v Praze 10 a mezi Vladimírovou a Na Pankráci v Praze 4. Na každou z nich investuje podnik více než čtyři desítky milionů. Peníze půjdou mimo jiné také na opravy tratí na Rašínově nábřeží, v Revoluční a na Újezdě nebo na studii trati mezi Motolem a Vypichem. Bezbariérové zpřístupnění stanice metra C Opatov vyjde na více než 42 milionů.

DPP očekává kvůli pandemii covidu-19 letos propad příjmů o asi 1,2 miliardy. Do konce letošního července to bylo zhruba 680 milionů. Největší ztráty zaznamenal na tržbách z jízdného, kdy v době nejpřísnějších opatření došlo až k osmdesátiprocentnímu poklesu počtu cestujících.

DPP loni vykázal obrat zhruba 20 miliard. Hospodářský výsledek za loňský rok činil po zdanění 869,15 milionu. Na prodeji jízdného utržil podnik 4,46 miliardy a přepravil 1,17 miliardy cestujících. Vlastníkem podniku je hlavní město, které ze svého rozpočtu každoročně dává podniku peníze na provoz. Loni dalo na chod DPP prostřednictvím tzv. kompenzací zhruba 14,58 miliardy korun, což je více než předloni, kdy to bylo 14,31 miliardy Kč.