Pražský dopravní podnik hledá architekta metra. Bude garantovat kvalitu nových staveb

Praha Pražský dopravní podnik vypsal výběrové řízení na architekta metra. Na tiskové konferenci k vítězným návrhům stanic metra D to ve čtvrtek oznámil ředitel podniku Petr Witowski.

Architekt by se měl věnovat péči o umělecky cenná díla ve stanicích metra ze 70. a 80. let. V případě vzniku nových staveb by měl být garantem jejich architektonické kvality. Nastoupit by měl od září, případně října, uvedl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Pozice architekta metra v historii pražského dopravního podniku podle Scheinherra vznikne poprvé. Díla, která v metru v 70. a 80. letech vznikla, jsou z velké části poničená, v některých případech i zakrytá. Prvním z úkolů architekta by měla být jejich pasportizace, uvedl Scheinherr. „Měl by se zajímat o vizuální smog, měl by zaštiťovat jednotný informační a navigační systém,“ řekl. U rekonstrukcí by měl garantovat, že se nebude hledět jen na technickou stránku, ale zohledněna bude i stránka umělecká.

Podle informací k pozici na webu dopravního podniku bude dále členem poroty architektonicko-výtvarných soutěží, bude zajišťovat osvětovou a publikační činnost. Dopravní podnik nabízí benefity v celkové výši 60 000 korun za rok.

Městský dopravní podnik vznikl v roce 1897 pod názvem Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. Na akciovou společnost, s jediným akcionářem, kterým je hlavní město, byl přeměněn v roce 1991. Zaměstnává kolem 11.000 lidí.