Pražský dopravní podnik vypíše tendr na první úsek metra D. Výstavba má trvat 7,5 roku

Praha Pražský dopravní podnik (DPP) v úterý vypíše veřejnou zakázku na první část nové linky metra D, která zahrnuje přestupní stanici na Pankráci, novou stanici Olbrachtova a tunely mezi nimi. Doba výstavby má být 7,5 roku a předpokládaná hodnota zakázky činí 10,8 miliardy korun bez DPH.

ČTK o tom informoval projektový manažer podniku Daniel Šabík. Smlouvu s dodavatelskou firmou chce DPP podepsat do konce června, stavba by měla začít po získání stavebního povolení v létě letošního roku. První úsek linky D má propojit Písnici s Pankrácí a má mít osm stanic. Celkové náklady se odhadují na 57 miliard korun.

DPP loni v červnu zahájil geologický průzkum, na který má stavba navazovat. Délka stavby 7,5 roku je podle informací podniku dána složitými geologickými podmínkami a nutností vést tunely v blízkosti stávající linky C, kdy někde budou obě linky dělit pouze čtyři metry. DPP již uskutečni předběžné tržní konzultace, kterých se zúčastnilo osm společností.

„Je to stavba, která má bezchybně sloužit stovkám milionů cestujících další desítky let. Proto máme zájem do tendru na výstavbu prvního a nejsložitějšího úseku metra D přilákat do Prahy co nejvíce renomovaných a zkušených společností se silným zázemím, které mohou navázat na své doposud realizované obdobné projekty,“ uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Zadání tendru zahrnuje podmínku, že celkový roční obrat dodavatele nesmí být menší než pět miliard korun bez DPH za poslední tři roky. Další podmínkou je zkušenost firmy s adekvátně rozsáhlými tunelovými dopravními stavbami, včetně alespoň jedné drážní. Při splnění podmínek bude podnik nabídky hodnotit „na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality“. Cena bude mít při hodnocení váhu 80 procent, zbylých 20 bude záviset na konkrétních zkušenostech firmy a jejího odborného personálu, obzvláště hlavního manažera výstavby.

Stavba je první částí prvého úseku nové linky, který má spojovat Pankrác a Písnici. Na lince mají jezdit vlaky bez řidiče. V budoucnu by měl vzniknout navazující úsek z Pankráce na náměstí Míru.