PŘEHLED: Dálniční známky 2019. Kolik stojí a kdy končí platnost loňských?

PRAHA Už od prosince 2018 se prodávají nové dálniční známky pro rok 2019. Jejich cena zůstává stejná, roční kupon stojí 1500 korun a jeho barva je tentokrát modrá. Koupíte je stejně jako doposud na čerpacích stanicích, na pobočkách pošty i na hraničních přechodech.

Od kdy nový kupon platí?

Dálniční známky pro rok 2019 platí od 1. prosince 2018 do 31. ledna 2020. Platnost loňských známek vyprší 31. ledna 2019. Prakticky se tak nejedná o roční kupon, ale jeho platnost je 14 měsíců. Důvod je jednoduchý, prodloužená platnost dává řidičům čas na to, aby si mohli starou dálniční známku vyměnit za novou.

Jaké jsou varianty?



Pokud nepotřebujete roční známku, tak máte na výběr další dvě varianty - měsíční a desetidenní kupon. U obou kuponu si můžete zvolit, od kdy začne platit. Jeho platnost totiž není pevně stanovená jako u ročního, ale datum zahájení čerpání kuponu si vyznačíte sami. Vyprší však nejpozději v lednu příštího roku. Desetidenní verze stojí 310 korun, měsíční potom 440 korun.

Kdo musí mít dálniční známku?

Dalníční známku přilepenou na čelním skle musí mít každé auto s hmotností do 3,5 tuny. Do této hmotnosti se nepočítá přívěs. Vozidla, která jsou těžší než 3,5 tuny, spadají do systému elektronického mýta. Dálniční známka patří vždy na čelní sklo, navíc na ni musíte napsat SPZ vašeho automobilu. Bez dálniční známky nemůžete na dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, které jsou označené příslušnou dopravní značkou.

Kdo ji nepotřebuje?

Bez známky mohou jezdit vozidla integrovaného záchranného systému, tedy hasiči, policisté i záchranáři. Dále jsou omluveni také řidiči, kteří přepravují těžce zdravotně postiženého nebo nezaopatřené děti léčené pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou. Vozy, kterými se přepravují lidé z domova pro zdravotně postižené, mají taktéž výjimku.

Kde kupon koupím?

Hlavním distributorem dálničních známek je Česká pošta, koupíte je tedy na všech pobočkách pošty po celé ČR. Kupon si můžete objednat také přes e-shop České pošty. Kromě toho jsou k dostání i na čerpacích stanicích, hraničních přechodech a v pobočkách autoklubu.