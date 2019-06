‚Překážková‘ cesta na dovolenou. Léto na dálnicích zkomplikuje řidičům 43 uzavírek

PRAHA Až si v pátek děti ve školách přeberou svá vysvědčení, rozutečou se vstříc novým prázdninovým dobrodružstvím. Řada z nich se společně s rodiči vydá na dovolenou či výlet autem. To znamená jediné – i letos se řidiči budou muset před letními cestami po tuzemských páteřních trasách obrnit trpělivostí. Tradičně hustý provoz spjatý s nástupem července v kombinaci s četnými opravami silnic totiž velmi pravděpodobně dají vzniknout častým kolonám.

Dohromady bude přes léto sužovat české dálnice více než 40 uzavírek. Nejvíce vytížená D1 bude omezena zhruba na třetině své dvousetkilometrové délky, jak LN detailně popsaly před dvěma týdny. Vedle ní bude doprava svedena do dvou zúžených pruhů ve větší míře i na dalších klíčových tazích - D2, D5, D8 nebo D10.

„Nemůžu vyloučit, že kolony budou. Chci ale ujistit, že uděláme vše, aby netrvaly dlouho,“ prohlásil ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Zopakoval přitom, že by byl rád, aby motoristé byli co nejvíce informováni o aktuální stavu. Ať už pomocí informačních tabulí nad silnicemi či prostřednictvím rádií, s nimiž prý o tomto jednal. „Je důležité, aby rodiny s dětmi věděli, jak dlouho budou stát v kolonách,“ řekl Kremlík.



Možných komplikací si je rovněž vědomo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Podle slov jejího generálního ředitele Pavola Kováčika organizace snížila počet uzavírek na nutné minimum. Desítky menších oprav byly odloženy na později, údržbové práce (sečení trávy, úpravy značení) budou prováděny jen v neodkladných případech.

„Zároveň bude po celou dobu v pohotovosti odtahová služba pro nákladní vozidla, aby bylo možné zasáhnout co nejdříve. Jedna bude trvale umístěna u Mirošovic (na dálnici D1), další budou situovány podle dopravních špiček,“ přiblížil LN Kováčik.

Patrně nejvíce bude po D1 omezen provoz na D5, která spojuje Prahu s německou spolkovou zemí Bavorsko. Ve směru na Norimberk budou rekonstruovány tři úseky o celkové délce 34 kilometrů. Dva z nich nedaleko Rokycan a Plzně, jeden u Boru. Při jízdě na druhou stranu bude těsno kromě plzeňského obchvatu i u Berouna.

Buďte opatrní, apeluje ministr

Zpomalit budou muset řidiči vícekrát i během cesty po D8 do Drážďan. Opravovat se bude vozovka u Lovosic (11 km) a před hranicemi s Německem (9 km). V opačném směru se k tomu přidá ještě bezmála tříkilometrový úsek na příjezdu do hlavního města.

Obnova povrchu se nevyhne ani dálnici D2 propojující Brno se slovenskou Bratislavou, a to konkrétně krátce za jihomoravskou metropolí a poblíž Břeclavi. Několik omezení stihne šoféry i na D10 vedoucí z Prahy přes Mladou Boleslav do Turnova. Obezřetná jízda je nemine mezi Radonicemi a Tuřicemi a dále mezi Svijany a Mnichovo Hradištěm.

„Chci apelovat na řidiče, aby v místech oprav byli opatrní. Jsou tam i zaměstnanci, kteří usilovně pracují na modernizaci dálnic. Jde tak o lidské životy,“ vznesl požadavek ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Na intenzivní silniční provoz se připravuje též dopravní policie. Na první dva prázdninové víkendy chystá rozsáhlou akci, během níž by policisté měli dohlížet na plynulost dopravy. Během léta se posléze chtějí zaměřit na kontrolu autobusů, zejména jejich technický stav a činnost osádek. Důsledně sledovat chtějí i to, zdali se motoristé dostatečně věnují řízení. „Je to logické, protože jde o jednu z hlavních příčin vzniku dopravních nehod na dálnic,“ odůvodnil končící ředitel dopravní policistů Tomáš Lerch.



Vyjma počátku prázdnin lze největší nápor na českých silnicích podle odborníků očekávat v jejich středu, na přelomu července a srpna. Obzvláště v těchto obdobích by tak šoféři podle šéfa Besipu Tomáše Neřolda měli při řízení upozadit své ego a snížit agresivitu.

„Levý zúžený pruh není předjíždějící“

Dodržovat by měli především bezpečný odstup (takzvané pravidlo dvou sekund) a rychlostní limity. Druhé zmiňované se podle Neřolda v poslední době daří. Značný podíl na tom mají mimo jiné radary umístěné na třech opravovaných úsecích dálnice D1. Díky nim prý bylo sníženo překračování rychlosti v modernizovaných úsecích ze 30 na 20 procent.



„Naopak řidiče nemůžeme chválit za střídavou jízdu ve zúžených pruzích. Rozhodně to není tak, jak si mnozí myslí, že levý zúžený pruh je předjížděcí,“ řekl LN ředitel Besipu s tím, že v těchto částech silnice by motoristé měli jezdit „na přeskáčku“. Zajistí se tím plynulost provozu.

„Pokud v uzavírce s maximální povolenou rychlostí 80 km/h snížíte rychlost na 60 km/h, ztratíte na jednom kilometru patnáct sekund. Na deseti kilometrech je to tak dva a půl minuty,“ informoval Tomáš Neřold.

Zároveň upozornil, že v levém zúženém pruhu by se neměli vyskytovat vozidla s šířkou přesahující 2,2 metru, namátkou Ford Transit či VW Caravelle. Rovněž by prý řidiči měli myslet na to, že záchranářskou uličku je třeba začít tvořit již při příjezdu do kolony, a na to, že by neměli blokovat nájezdy na dálnici, když už k zácpě dojde.

Co se týče zahraničí, kruté chvíle mohou řidičům přinést závody Formule 1. Elitní motoristický podnik zavítá nejprve poslední červnový víkend do Rakouska, zhruba 50 kilometrů od Štýrského Hradce. Začátkem srpna se pak přesune do maďarské Budapešti. Ve stejný termín, 2. až 3. srpna, se navíc v Brně uskuteční Velká cena Moto GP. Se všemi zmíněnými akcemi se tradičně pojí zvýšená koncentrace aut v širokém okolí.

Když je chodec pánem

S jinými předvídatelnými komplikacemi by se řidiči při putování do oblíbených lokalit v Chorvatsku, Slovinsku, Itálii nebo Francii neměli setkat. Podle dopravního experta Igora Siroty z Ústředního automotoklubu (ÚAMK) je to nejhorší čeká v Česku. „Nic tak extrémního jako D1 na cestě do Bibione nebo na Makarskou není,“ sdělil LN.

Češi by si ovšem přesto v ostatních zemích měli dávat pozor na řadu dopravních pravidel, na něž u nás nenarazí. Například ve Francii je zcela zakázáno používání jakéhokoliv audiozařízení v uchu. Obezřetnost je tam na místě i při předjíždění cyklistů. Odstup od nich musí být alespoň jeden metr, mimo obec dokonce jeden a půl metru. Stejné platí i v Belgii.

„Při cestách do západních států nebo Itálie pozor také na chodce. Tam je chodec pán, i když vstoupí na přechod na červenou. Řidič disciplinovaně zastaví. Pokud se totiž taková nehoda vyšetřuje a je prokázáno, že auto jelo na zelenou a chodec vstoupil na červenou, řekne se, že řidič je kvalifikovanější, neboť má řidičák, a tak měl předvídat, že chodec udělá něco, co je v rozporu s pravidly,“ přiblížil odborník na dopravu Roman Budský z Platformy Vize 0.

Čeští automobilisté podle jeho slov často chybují i v tom, že podceňují únavu a absolvují několikahodinové řízení bez delší přestávky. „Moc se neví, že největší riziko číhá před cílovou destinací. Když řidič dojíždí, má 15 až 20 kilometrů do cíle, vypne a začne řešit, kde zaparkuje, jak to bude s dětmi dále, jestli na ně čekají na recepci. Může se tak stát, že v místě, které třeba zná, ho něco překvapí,“ varoval Budský.

Podrobnější informace pro výpravy mimo české území, jako například podrobné dopravní předpisy v jednotlivých státech, lze najít na speciálním portálu Vozidlem do zahraničí, který vytvořil Autoklub ČR ve spolupráci s Platformou Vize 0.