Při posílání zásilek do Británie musí lidé vyplnit celní data, zásilky nad sto gramů podraží

PRAHA Při posílání poštovních zásilek do Velké Británie přibyla od ledna nutnost vyplňovat celní data. Ceny poštovného stouply v některých případech o tři koruny. Uvedla to Česká pošta.

„Lhůty přepravy jsou stále ovlivněny situací kolem šíření koronaviru. Naši tradiční přepravci British Airways a ČSA zatím nelétají, momentálně proto využíváme jednu jedinou možnou leteckou přepravu,“ řekl ČTK Ivo Vysoudil z tiskového oddělení.

Pošta již loni zvýšila cenu obyčejných a doporučených zásilek do Velké Británie těžších než 100 gramů o 11 Kč. Zároveň ale zavedla slevu osm korun, pokud odesílatel poště předá celní údaje v elektronické podobě. Zvýšení ceny je tak podle Vysoudila o tři koruny. Například doporučená zásilka nad 100 gramů do Británie vyjde na 180 korun, zatímco její poslání do zemí EU stojí 177 Kč. Za zásilku nad 250 gramů odesílatel zaplatí 223 korun namísto 220 Kč po EU.

Již v prosinci bylo nutné, aby zásilky obsahující zboží do Velké Británie splňovaly náležitosti zasílání do třetích zemí, tedy zejména celní informace. V případě, že zásilka podaná v prosinci 2020 bez celních dat bude doručována v lednu 2021, hrozí komplikace při doručování, tedy vrácení zásilky z důvodu chybějících celních dat, prodlení při doručování, a podobně, uvedla pošta.

Přesnost a úplnost poskytnutých údajů k zásilkám podle Vysoudila výrazně urychlí samotné podání zásilek na podací poště, mezinárodní přepravu, průběh zpracování v celním řízení i následné dodání zásilky v zemi určení.

Británie opustila EU loni na konci ledna. Do konce minulého roku ale ještě platilo přechodné období, kdy musela dodržovat pravidla EU, na jejichž podobu ale už neměla vliv.