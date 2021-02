Boeingy 737 MAX se vrátily nad Evropu. Tuzemského dopravce Smartwings předběhla belgická divize TUI

BRUSEL/PRAHA Přestože tuzemský dopravce Smartwings původně doufal, že bude první, kdo uvede po téměř dvouleté pauze Boeingy 737 MAX do leteckého provozu nad Evropou, nakonec ho předběhla společnost TUI. Stroj s belgickou registrací ve středu ráno úspěšně absolvoval let z Bruselu do španělské Málagy.

Boeing 737 MAX poprvé po odstávce letěl komerčně s pasažéry. Nejúspornější letadlo v historii nasadili Brazilci

Let tři roky starého stroje s registrací OO-MAX odstartoval z mezinárodního letiště v Bruselu krátce před desátou ranní. Přesto, že během předletových příprav nabral třináctiminutové zpoždění, téměř tříhodinový let do španělské Málagy proběhl bez komplikací. Poté letadlo pokračovalo do Alicante. Podle letového radaru se stroj držel v klasické cestovní hladině 39 tisíc stop (téměř 12 kilometrů nad mořem) a do Málagy zamířil přímou trasou přes Francii.

Aerolinky TUI jako první zařadily Boeing 737 MAX do provozu nad Evropou. Ve španělské Málaze stroj bez komplikací přistál krátce po poledni.

Belgická divize TUI Airlines zařadila první „max“ do provozu v Evropě necelý měsíc ode dne, kdy stroje dostaly povolení k návratu od Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA).



Smartwings zatím školí piloty

Konkrétně EASA těmto letadlům udělila povolení pro návrat na evropské nebe s cestujícími 27. ledna. Před letem s cestujícími však všechny stroje musí projít aktualizací softwaru i úpravou některých hardwarových částí. Proškoleni musí být také všichni piloti.



První cestující z České republiky by měli na palubu Boeingu 737 MAX usednout do konce února, konkrétní datum zatím není jasné - stejně jako to, zda tuzemské Smartwings do té doby nepředběhne další aerolinka. Na paty jim podle serveru simpleflying.com šlapou například severské Norwegian Airlines nebo Icelandair. Všech sedm „maxů“ s českou registrací plánuje Smartwings postupně vrátit do provozu do léta.



Smutná bilance Boeingu. Kvůli průšvihu s letouny MAX se zařadil na žebříček nejdražších korporátních přešlapů

„Piloti nyní procházejí požadovaným výcvikem na simulátoru, u každého letounu budeme také nejprve provádět ověřovací lety bez cestujících,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí Smartwings Group Vladimíra Dufková.



Ani u dalších aerolinek se neočekává, že by s návratem Boeingu 737 MAX otálely - jedná se totiž o nejúspornější letadlo v historii a mohlo by tak zásadně pomoci snížit náklady aerolinkám oslabeným koronavirovou krizí. Obnova „maxů“ netrvala dlouho ani za Atlantským oceánem, kde bez větších problémů létají už od prosince. Letoun byl kvůli vadnému softwaru odstaven v březnu 2019 po dvou vážných nehodách v Indonésii a Etiopii, při kterých přišlo o život celkem 346 lidí.