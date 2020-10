První úsek rychlodráhy z Běchovic do Poříčan za více než 180 milionů korun připraví společnost Sudop Praha

Praha První úsek vysokorychlostní trati z Běchovic do Poříčan připraví společnost Sudop Praha, která zvítězila v tendru společně s partnery Egis Rail a Mott MacDonald. Sudop Praha o tom informovala v tiskové zprávě. Správa železnic za projekt zaplatí 184,6 milionu korun. Dokumentace by podle původních zadávacích podmínek měla být hotová do 14 měsíců od podpisu smlouvy s vítězem soutěže.

Úsek, který bude začínat v železniční stanici v pražských Běchovicích a skončí zapojením do traťových úseků Poříčany - Pečky a Sadská - Nymburk město, je součástí plánované rychlodráhy mezi Prahou a Brnem. Součástí smlouvy bude kromě samotné dokumentace pro územní rozhodnutí i zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Jde o první úsek vysokorychlostní železnice, který postoupil do této fáze přípravy.

Rychlodráha z Prahy do Drážďan má být hotová do roku 2035. Cesta do Ústí potrvá jen půl hodiny Pro Sudop Praha je zakázka velmi prestižní, společnost proto na ní bude spolupracovat i se zahraničními partnery se zkušenostmi s přípravou rychlotratí, konkrétně francouzským Egis Rail a britským Mott McDonald. „Zahraniční experti s praktickými zkušenostmi v oblasti přípravy VRT doplní náš zkušený tým odborníků. Ti garantují, mimo jiné, detailní znalost českého prostředí a technických norem, které jsou pro bezchybnou realizaci projetu samozřejmě nutností,“ uvedl generální ředitel Sudop Praha Tomáš Slavíček. Upozornil, že jde o velmi složitou zakázku s několika problematickými částmi. „Mluvíme například o průchodu územím tzv. Klánovického lesa, což je evropsky významná lokalita. Složitý bude i průchod oblastí mezi dálnicí D11 a obcí Jirny, kde je bohužel jen velmi zúžený prostor, ačkoliv je zde platná dlouholetá územní rezerva“, podotkl Slavíček. Projektanti se navíc budou muset vypořádat i technickými úpravami stávající stanice v Běchovicích. Pražský okruh mezi D1 a Běchovicemi má stát v roce 2024. Od 499 vlastníků je nutné vykoupit pozemky Správa železnic při přípravách vysokorychlostních tratí vybrala pět úseků, jejichž příprava bude ve zrychleném režimu. Jde o úseky Praha Běchovice - Poříčany, dále Přerov (Prosenice) - Ostrava - Svinov na páteřním tahu mezi Prahou, Brnem a Ostravou a dále úsek Brno (Modřice) - Vranovice na tahu Brno - Vídeň/Bratislava a dva úseky mezi Prahou a Drážďany. Některé z těchto úseků nyní vyměřují geodeti, na dalších Správa železnic zahájila práce na dokumentaci k územnímu řízení. Výstavba vysokorychlostních tratí by měla výrazně zvýšit kapacity železniční sítě a zrychlit spojení na vytížených tratích. O výstavbě se v Česku hovoří už od devadesátých let, přípravy však začaly až v posledních letech.