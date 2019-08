První výsledky šetření letu Smartwings bude veřejnost znát nejspíš příští týden

PRAHA První výsledky šetření letu Boeingu společnosti Smartwings, který absolvoval většinu cesty z Řecka do Prahy pouze s jedním funkčním motorem, budou známy nejspíš příští týden. Úřad pro civilní letectví nyní vyzval dopravce k předložení záznamů o letu, řekl to mluvčí úřadu Vítězslav Hezký. Úřad už v předchozích dnech označil postup posádky při letu za nestandardní, dopravce jakékoliv porušení předpisů odmítl.

Letoun společnosti Smartwings letěl minulý týden ve čtvrtek z řeckého ostrova Samos do Prahy. Podle serveru zdopravy.cz přestal během letu nad Egejským mořem fungovat levý motor, který se posádce nepodařilo znovu nastartovat. Letadlo pak pokračovalo v nižší letové hladině až do Prahy. Na palubě mělo být 170 lidí.



Letecký úřad nyní situaci zkoumá, o podrobnostech šetření ovšem Hezký zatím mluvit nechtěl. Úřad už v pondělí uvedl, že v případech, kdy se letadlu porouchá jeden z motorů, je obvyklým řešením nouzové přistání na nejbližším letišti. Jde především o preventivní postup pro případ, kdyby přestal fungovat i druhý motor.

Dopravce chybu odmítl

V případě zjištěného pochybení může úřad zahájit se společností například správní řízení, v krajním případě i podat trestní oznámení. Příčinu výpadku jednoho z motorů řeší Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Hezký také nepředpokládá, že by událost řešil některý z leteckých úřadů zemí, přes které Boeing minulý týden letěl. „Úřady se mezi sebou většinou dohodnou, kdo bude mít případ na starosti. Většinou je to úřad, kde bylo letadlo nebo společnost zapsána do leteckého rejstříku,“ podotkl. Případ si tak vzal tuzemský úřad.

Dopravce bezpečnostní pochybení odmítl s tím, že posádka postupovala v souladu s bezpečnostními i provozními předpisy. Podle mluvčí společnosti Vladimíry Dufkové je velitel letadla zkušeným pilotem a posádka měla situaci po celou dobu pod kontrolou.

Smartwings v létě čelí situaci s odstavenými Boeingy 737 MAX 8. Ty byly na jaře celosvětově odstaveny po dvou nehodách, při nichž zahynulo více než 300 lidí. Smartwings tehdy vlastnil sedm těchto strojů, dalších devět měl převzít v létě. Americký výrobce v současnosti připravuje aktualizaci problémového softwaru, termín jeho zavedení je však nejasný.