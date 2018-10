Praha, hřbitov rozlámaných koloběžek? Firma přiveze odolnější model, za škody prý mohou jezdci

PRAHA Sociálních sitě od spuštění provozu sdílených elektrokoloběžek Lime v Praze zaplavily snímky rozlámaných zařízení, které se povalují v ulicích metropole. Některé jsou zlomené na půl, jiným zase chybí stojánek nebo zvonek. Někteří uživatelé označují jako hlavní důvod jejich špatnou kvalitu nebo vandalismus. Firma Lime pochybnosti o kvalitě strojů vyvrací.

„Stávající koloběžky jsou kvalitní a bezpečné, ale vyrobené a určené pro jednoho dospělého člověka. Často se poničí právě tím, že se na nich veze více lidí najednou,“ řekla pro Lidovky.cz česká mediální zástupkyně firmy Lime Petra Krainová.

Možným vysvětlením velkého počtu poničených koloběžek v ulicích může být také to, že některým chodcům ledabyle zaparkované stroje vadí. Záměrné poškozování koloběžek ve větší míře ale české zastoupení firmy Lime odmítá. „Přesnější počty poničených kusů zatím nemáme k dispozici. Poškozené koloběžky sbíráme a opravujeme,“ uvedla Krainová.

Svoji roli na postupném ničení elektrokoloběžek může hrát i náročný terén Prahy a porušování předpisů jezdců, kteří jezdí i po chodnících a překonávají tak patníky. Kamenná dlažba je však i v ostatních evropských městech. Možná právě i proto přišla společnost Lime s novým, modernějším a bytelnějším modelem. Nový stroj má označení Lime-S Generation 3.



Předešlá verze koloběžky měla menší kola (osmipalcová), robustnější model (s desetipalcovými koly) má zajistit pohodlnější jízdu přes nerovnosti. Lime-S třetí generace má být také o 2 - 7 kilogramů těžší. Na řídítkách pak jezdci uvidí aktuální stav baterie. Kromě toho by podle magazínu Wired mohla koloběžka jezdce upozornit na zakázanou jízdu po chodníku, kterou bude umět rozpoznat. Zároveň by mohl displej řidiče navést, kde má sdílenou koloběžku zaparkovat, a kde ji naopak nemůže nechat.

Nový, robustnější model elektrokoloběžky Lime.

Modernější verze i v Praze

„Nový typ koloběžek se snažíme získat do Prahy, jako jedno z prvních evropských měst na testování, které v současné době probíhá v městech amerických,“ prozradila Petra Krainová.

Případný příchod modernějších elektrokoloběžek by přivítal i expert na dopravu a mluvčí Ústředního automotoklubu ČR Igor Sirota. „Jestli už teď samotný výrobce ví, že lze udělat bezpečnější a masivnější konstrukci, tak je to namístě. Druhou stranou věci je to, zda se u nás splňují všechny náležitosti spojené s provozem,“ dodal.